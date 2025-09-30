Започна записването за участие в тазгодишния Коледен базар

Община Русе започна подготовката за тазгодишното издание на Коледния базар.

Той ще се проведе в периода 28 ноември – 2 януари и ще превърне пл. „Свобода“ в сърцето на празничния дух и зимната приказка.

Всички желаещи да се включат в коледната инициатива могат да подават документи за участие до 10 октомври на гише № 1 в Центъра за информационно и административно обслужване или по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронното управление като заявлението и придружаващите документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис. Заповедта за откриване на процедурата, както и регламентът и схемата за разположение на преместваемите обекти , са публикувани на сайта на Община Русе.

И тази година базарът ще предложи на русенци и гостите на града топла празнична атмосфера, вдъхновена от светлините и украсата, богат избор от тематични продукти и ръчно изработени подаръци, вкусни кулинарни изкушения и богата културна програма, която ще радва малки и големи.

Община Русе отправя покана към местните производители, занаятчии, търговци и творци да станат част от инициативата и да допринесат със своето присъствие и творчество за създаването на истинска празнична магия.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефони 082/ 881 604 и 082/ 506 604, както и на имейл e.atanasova@ruse-bg.eu .

