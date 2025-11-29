Започна XVI регионален музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“

Днес в зала „Възраждане“ бе дадено началото на шестнадесетото издание на Регионалния музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“, организиран от Община Габрово и Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“.

Събитието бе открито от кмета на Габрово Таня Христова, която в своето емоционално обръщение подчерта значението на конкурса за съхраняването на традициите и за подкрепата на младите таланти: „Днес сцената ще е изпълнена с много таланти. Огромно благодаря на родителите, които подкрепят своите деца и им дават криле да свържат таланта си със златната нишка на нашите традиции и обичаи. Да пееш може би е талант, но да пееш песните, които говорят за историята и зареждат атмосферата с енергията на бъдещето – това е много повече. Всеки, който е избрал да се яви на сцената, вече е победител и вече е поел по пътя на успеха. На добър час на всички участници!“

„Златен славей“ има за цел да насърчи любовта на младите хора към българската народна песен, да открие нови таланти и да съхрани живи фолклорните традиции и обичаи. В надпреварата участват деца от детски градини, училища и организации от територията на Габровска област.

Състезанието се провежда в четири раздела – индивидуални изпълнители на народна песен, вокални групи и хорове, дуети, триа и квартети, както и групи за фолклорни обичаи. Участниците са разделени в три възрастови групи – детски градини, І–ІV клас и V–VІІІ клас. Всеки изпълнител се представя с две песни или обичай по избор.

Журито ще присъди първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел. Ще бъдат връчени и специални отличия – Награда на кмета на Община Габрово „Златен славей“, Награда на ДФА „Габровче“ за най-добра вокална група и Награда за най-малък участник.

Галина Иванова – председател на журито, диригент на хора към ДЮФА „Българче“ – Велико Търново, носител на наградата „Сребърна лира“ и отличието „Мисия Учител“.

– председател на журито, диригент на хора към ДЮФА „Българче“ – Велико Търново, носител на наградата „Сребърна лира“ и отличието „Мисия Учител“. Соня Владева – член на журито, преподавател по народно пеене в Казанлък, с богат опит като диригент и многобройни национални и международни отличия.

– член на журито, преподавател по народно пеене в Казанлък, с богат опит като диригент и многобройни национални и международни отличия. Павлина Дамянова – член на журито, уредник в музей „Етър“, специалист по етнология и управление на културното наследство, с дългогодишна работа в сферата на нематериалното културно наследство.

