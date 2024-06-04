Започна второто за тази година измиване на уличната мрежа в Плевен

Започна второто за тази година почистване на регули и отводнителни оттоци и измиване на улици в Плевен.

Дейностите се извършват от ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр. Плевен“.

През първия етап за м. юни са обхванати следните улици: „Панайот Волов“, „Козлодуй“, „Карлово“, „Плиска“, „Преслав“, „Копривщица“, „Георги Константинов“, „Георги Бенковски“, „Иван Вазов“, „Тодор Каблешков“, „Цоньо Матев“, „Братя Миладинови“, „Изгрев“, „Гена Димитрова“, „П. Р. Славейков“, „Неофит Рилски“, „Белмекен“, „Г. С. Раковски“, „Парашкев Цветков“, „Константин Величков“, „Пирин“, „Битоля“, пл. „Македония“, „Васил Априлов“, „Преспа“, „Дебър“, „Прилеп“, „Искър“, „Хаджи Ангел“, „Софроний Врачански“, „Даскал Димо“, „Иван Рилски“, „Гренадирска“, „Неофит Бозвели“, „Юрий Венелин“, „Трапезица“, „Отец Паисий“, „Лиляна Бърдарова“, „Георги Домусчиев“, „Пейо Яворов“, „Алеко Константинов“, „Димитър Константинов“, бул. „Данаил Попов“, пл. „Иван Миндиликов“, „Иван Миндиликов“, „Васил Левски“, Софийско колело, „Асен Халачев“, „Княз Александър Батенберг“, „Кичево“, „Воден“, „Цар Борис ІІІ“, „Лерин“, „Поп Богомил“, „Славовица“, „Коста Хаджипакев“, „Луковит“, „Тетевен“, „Райко Джиндзифов“, „Никола Ракитин“, „Цар Калоян“, „Хан Крум“, „Любен Каравелов“, „Найчо Цанов“, „Хан Аспарух“, „Борис Шивачев“, „Тимок“, „Морава“, „Даме Груев“, „Гоце Делчев“, „Митрополит Климент“, „Васил Левски“ – Пешеходна зона /от пл. „Стефан Стамболов“/, „Георги Кочев“ /от Трудовото поделение до Сладкарската кооперация/, Софийска магистрала, „Георги Кочев“, „Здравец“, „Индустриална“, „Вит“, „Кара Колю“, „Българска авиация“, пътят за „Яна“, пътят от Винзавода до ул. „Здравец“, „Метро“, „Плевенска епопея“, „Пордим“, „Пробуда“, „Рига“, „Трети март“, „Асен Златаров“, „Букурещ“, „Ген. Ган“ецки“, „Емануил Васкидович“, „Жеравна“, „Пловдив“, „Републиканска“, „Сирма войвода“, „Тирана“, „Акад. Юрдан Трифонов“, „Браила“, „Веслец“, „Молдавия“, „Одеса“, „Стоян Михайловски“, „Трифон Кунев“, „Гривица“, „Десети декември“, „Йоаким Груев“, „Йордан Йовков“, „Москва“, „Осогово“, „Рила“, „Сергей Румянцев“, „Спартак“, „Тодор Влайков“, „Фридрих Енгелс“, „Христо Ясенов“, „В. Търново“, „Ген. Тошев“, „Карлово“, „Клисура“, „Мургаш“, вкл. „Хр. Ботев“ № 5 паркинг, изходът за гр. Русе, „Св. Климент Охридски“, „Русе“, „Христо Ботев“, „Кайлъшка“, „Антим I“, „Бузлуджа“, „Вежен“, „Ген. Колев“, „Екзарх Йосиф“, „Юрий Гагарин“, „Иларион Макариополски“, „Ильо войвода“, „Мара Гидик“, „Стара планина“, „Хаджи Бенчо“, „Чаталджа“, „Шейново“, „Беласица“, „Илия Бешков“, „Мусала“, „Ниш“, „Пелистър“, „Г. Раковски“, „Радецки“, „Руй“, „Средна гора“, „Шар планина“, „Вардар“, вкл. велоалеята, „Балаклия“, „Велес“, „Драган Цанков“, „Петко Каравелов“, „Самара“, „Скопие“, „Катя Попова“, „Сан Стефано“ вкл. паркинга зад Мавзолея, „Шипка“.

Община Плевен своевременно ще информира за предстоящия график на фирмата с цел гражданите да освободят улиците от паркираните си автомобили, за да бъде постигнато ефикасно почистване и измиване.

На 5 юни /сряда/ ще бъдат измити следните улици: „Асен Златарев“ до „Трети март“; „Ген. Ганецки“ до „Трети март“; „Трети март“; „Плевенска епопея“; „Пордим“; „Пробуда“; „Сирма войвода“ до „Трети март“; „Ст. Михайловски“ до „Трети март“; „Осогово“ „Трети март“; „Г. Кочев“ – ул. „Здравец“ до колелото на „Българска авиация“.

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