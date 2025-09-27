За трета поредна година плевенчани и гостите на града имат възможност да се потопят в изкуството на ковачеството и ножарството, да видят отблизо как се коват остриета и различни предмети, декоративни елементи, как се оформят скосове и дръжки.

В града започна третото издание на Ножаро-ковашкия пленер „Огън и искри“!

Пленерът ще продължи до 28 септември 2025 година /неделя/. Организатор на събитието е Гилдията на българските ножари и ковачи, с подкрепата на Община Плевен и домакинството на Регионалния исторически музей. Входът за всички прояви е свободен, те се провеждат в двора на Регионалния исторически музей.

ПРОГРАМА

27 септември, събота

09.00 часа – отваряне на работилниците;

10.00 часа – изработка на ковашки нож – демонстрация на техники за коване майстор Николай Николов;

11.00 часа – работилници с майстори – изработка на ножове и кании

13.00 часа – изработка на дървена кания за традиционен нож от Виктория Денева – майстор-резбар;

15.00 часа – коване на перо и острие на кама – подготовка на пластика – майстор Радослав Сарафов и майстор Кирил Митрашков.

28 септември, неделя

09.00 часа – отваряне на работилниците;

10.00 часа – работилници с майстори;

13.00 часа – връчване на грамоти на участниците и официално закриване на пленера.

По време на пленера всеки от гостите ще може да види как се изработва нож или да направи сам сувенирно ножче за спомен от събитието. През цялото време, освен официалните демонстрации, ще има и индивидуални такива от свободните майстори.

