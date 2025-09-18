Започна текущият ремонт на кръстовището на ул. „Димитър Константинов“ и ул. „Стоян Заимов“
Започна текущият ремонт на асфалтовата настилка на кръстовището на ул. „Димитър Константинов“ и ул. „Стоян Заимов“ в Плевен.
За облекчаване на движението в участъка е осигурено регулиране от МВР – Плевен.
В посочения участък се извършва фрезоване на съществуващия и полагане на нов асфалт, ремонтът включва и съоръженията – шахти и оттоци.
Община Плевен изпълнява текущите ремонти на обектите със собствени финансови средства. Изпълнител е общинското дружество „Инжстрой“ ЕООД.