Започна текущият ремонт на кръстовището на ул. „Димитър Константинов“ и ул. „Стоян Заимов“

Започна текущият ремонт на асфалтовата настилка на кръстовището на ул. „Димитър Константинов“ и ул. „Стоян Заимов“ в Плевен.

За облекчаване на движението в участъка е осигурено регулиране от МВР – Плевен.

В посочения участък се извършва фрезоване на съществуващия и полагане на нов асфалт, ремонтът включва и съоръженията – шахти и оттоци.

Община Плевен изпълнява текущите ремонти на обектите със собствени финансови средства. Изпълнител е общинското дружество „Инжстрой“ ЕООД.

