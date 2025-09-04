Започна строителството на нова сграда за резидентна грижа за хора с психични разстройства в село Ровина

В село Ровина, община Смолян, започна изграждането на нова сграда, която ще приюти две нови резидентни услуги за пълнолетни лица с психични разстройства.

Предложение за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-11.018-0057 „Изграждане на две нови социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Ровина, община Смолян“ е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“.

Проектът е с обща стойност 2 630 678 лв. – 100 % безвъзмездна помощ и трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Секретарят на община Смолян Момчил Николов обясни, че това е част от процеса на деинституционализация на социалните услуги, като допълни, че в момента домовете в Петково и Ровина, които са за мъже и жени с психични разстройства, са с над 80 и 100 потребители. Новите услуги ще са с капацитет от 15 потребителя, ще могат да живеят в среда, близка до семейна, с предоставяне на индивидуална грижа.

По време на пресконференцията бяха представени планираните дейности, като основната е изграждането на новата сграда, която ще бъде на два етажа, с отделен етаж и отделен вход за всяка услуга. Сградата се строи в имот, който е публична общинска собственост и е в близост до съществуващия Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Ровина.

Мястото за изграждане на специализираната среда за двете социални услуги РГПЛПР отговаря на изискванията на Стандарт 3 от Приложение 12 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за качеството на социалните услуги.

