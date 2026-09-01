Започна строителството на нов подземен паркинг с 226 места в Русе

Съоръжението до лечебните заведения „Медика“ ще бъде на четири подземни нива, като очакванията са да бъде завършено до средата на 2028 г.

Със символична първа копка беше дадено официалното начало на строителството на нов подземен паркинг до лечебните заведения „Медика“ в русенския квартал „Здравец-Изток“. Съоръжението ще разполага с 226 паркоместа на четири подземни нива.

Очаква се новият паркинг да улесни достъпа на пациентите и техните близки до лечебните структури и да намали натоварването върху прилежащите улици в района.

На церемонията присъстваха областният управител проф. Любомир Владимиров и заместникът му д-р Валери Йорданов. Владимиров благодари на ръководството на „Медика“ за реализирането на проекта, който определи като инвестиция в по-добра среда за пациентите, медицинските специалисти и жителите на Русе.

„Държавата, местната власт и бизнесът имат своите различни отговорности, но когато работят в една посока, резултатът е видим – реални инвестиции, които създават по-добър живот и дават повече възможности на хората“, заяви областният управител.

Очакванията са паркингът да е готов до средата на 2028 г.

Идеята за изграждането на подземния паркинг е на проф. Кирил Панайотов, посочи съуправителят на лечебните заведения „Медика“ Алисе Муртезова.

Тя припомни, че през последните години лечебното заведение инвестира и в пространствата около болничния комплекс. Паркът пред лечебните структури е обновен заедно с подземната и надземната инфраструктура, а в района е изградена и спортна площадка.

„За нас този проект не е просто инвестиция в инфраструктура, а поредна стъпка в усилията ни да подобряваме средата около лечебните структури“, заяви Муртезова.

Съуправителят д-р Панайот Панайотов посочи, че въпреки определения в договора с Община Русе срок до 2029 г., надеждите са при добра координация между участниците паркингът да бъде завършен до средата на 2028 г.

Заместник-кметът на Русе Димитър Недев също определи проекта като важен за подобряване на инфраструктурата, мобилността и условията за жителите на квартала.

Три осветени камъка бяха положени в основите

Символичната първа копка направиха Алисе Муртезова, д-р Панайот Панайотов, проф. Любомир Владимиров, Димитър Недев и управителят на „Интис“ Камен Патриков.

Преди церемонията отец Светослав отслужи водосвет за здраве и безопасно изграждане на съоръжението. Три осветени камъка бяха положени в основите на бъдещия паркинг като символ на здравина, благополучие и успешно завършване на строителството.

С реализацията на проекта се очаква да се осигури по-добър достъп до лечебните заведения, да се облекчи паркирането в „Здравец-Изток“ и да се намали натоварването на уличната мрежа около болничния комплекс.