Започна ремонтът на детската площадка на улица „Руен“ в Търговище

Започна ремонт на детската площадка на улица „Руен“ в квартал „Малчо Малчев“ в Търговище. Дейностите се извършват от Общинското предприятие „Флора“.

В момента теренът с площ от 210 кв. м се заравнява с багер. След това ще бъдат положени нови бордюри и настилки. Зоната за игра ще бъде с ударопоглъщаща настилка, а обслужващите алеи – с павета.

Зоната за игра ще е за деца от 3 до 12 години. На нея ще бъдат монтирани люлки, пързалка с тунели, ще има и люлка тип везна, както и пружинна клатушка. Предвидено е също възстановяване на перголите в близост и поставянето на пейки.

Паралелно „Флора“ извършва ремонт и на детската площадка в центъра на село Момино. Продължават и дейностите по обновяване на игрището за минифутбол в района на улиците „Тракия“ и „Лилия“ в областния център.

През тази година предприятието обнови и волейболното игрище до блокове №33 и №34 в квартал „Запад“ 2. В същия квартал бе обновена и детската площадка до блок №35. Ремонти бяха извършени и на площадката до Детска градина №5 „Червената шапчица“ на улица „Любен Каравелов“, както и на тази до централната алея в парк „Борово око“. Обновена бе и площадката в района на улица „Цар Освободител“ №7.

Сред предвидените за обновяване обекти е и детската площадка в района на улица „Мадара“. Дейностите там ще бъдат планирани в координация с ремонта на улица „Цар Симеон“.