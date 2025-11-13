Започна ремонтът и на втория път към Лозево

От 13 ноември 2025 г. до 22 януари 2026 г. се въвежда временна организация на движението без и с пълно затваряне на пътното платно, според етапите на дейностите

В четвъртък, 13 ноември, започна ремонтът и на втория път към с. Лозево откъм кв. „Боян Българанов“. Общата дължина на пътя е 5 992 метра. Ремонтът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти със средства по чл. 113 от Закона за държавния бюджет. Стойността на обекта е 4 077 015 лева, посочи заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов при започването на ремонта.

Той посочи, че проектът предвижда рехабилитация на пътната настилка и банкетите. Асфалтовата настилка ще бъде ограничена от банкети и бетонови бордюри в с. Лозево. Пътят ще е с размери две платна по 2,75 метра и два банкета по 1 метър, които ще са в двете посоки. Изпълнител на обекта е „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Първите 910 метра ще бъдат с ленти от по 3 метра, а в населеното място ширината ще се запази. По проекта се предвижда фрезоване и изравняване на асфалтовата настилка. Ще бъдат положени два пласта асфалт, всеки с дебелина 4 см. Проектът включва почистване на съществуващите и оформяне на нови окопи, почистване и реконструкция на съществуващите водостоци, както и замяна на амортизирани мантинели.

За село Лозево е заложено да бъдат подменени всички стари бетонови бордюри, като общата им дължина е 5 км. Тротоарите също ще бъдат подменени с 6 573 кв. м. нови плочки, допълни инж. Ваньов.

Срокът за изпълнение е 70 календарни дни, посочи Петър Тодоров от фирмата изпълнител, който е ръководител на строителния обект.

Кметът на село Лозево Петър Атанасов отбеляза, че пътят не е бил ремонтиран откакто е бил направен през 1983 г. Той изказа благодарности към ръководството на Община Шумен, че е обърнало внимание на малките населени места. За Лозево сега започва ремонтът на втория път към селото, а първият е вече готов и също имаме нов път откъм Седми километър, каза още кметът.

Татяна Бозова, гл. специалист „Инвеститорски контрол“ в Община Шумен, посочи, че ремонтът ще обхване участъка от табелата за край на Шумен в кв. „Боян Българанов“, където е началото на вилната зона на града, до втория път за Лозево, чийто ремонти дейности вече приключиха. На откриването на строителната площадка присъства и директорът на дирекция „Устройство на територията“ Нора Чалъкова.

От строителната фирма информираха, че във връзка с изпълнението на ремонта от 13 ноември 2025 г. до 22 януари 2026 г. се въвежда временна организация на движението без и с пълно затваряне на пътното платно. Режимът ще бъде въведен на три етапа:

I етап – извън населеното място – от разклона за пещера Бисерна до вилната зона в гр. Шумен;

II етап – извън населеното място – от табелата за край на село Лозево до разклона за пещера Бисерна;

III етап – вилната зона на гр. Шумен – от табелата за край на град Шумен до края на вилната зона.

Обходните маршрути при пълно затваряне на движението ще са:

с. Лозево, Републикански път (I-2), пътят през Пети километър, Шумен и обратно;

с. Лозево, пътят Шумен – Черенча, Шумен и обратно.

