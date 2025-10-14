Започна премахването на дървета и клони от река Янтра при моста край село Долна Студена

Започна премахването на падналите дървета и клони в река Янтра край моста при село Долна Студена, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който на терен координира действията. Припомняме, че преди няколко дни там нивото на реката се качи рязко и достигна над 5 метра, като заля близо 100 дка земя. Същевременно паднали по течението на Янтра големи дървета и клони препречиха оттока на реката, тъй като те буквално заседнаха между устоите на мостовото съоръжение. Освен това донесоха със себе си и пластмасови отпадъци, което наложи предприемането на спешни действия по почистването и отстраняването им. По искане на Драганов беше изпратена специализирана техника, която да премахне клоните и дървета, като преди това верижни машини осигуриха проходимост до брега на реката. Спазени са всички нормативни изисквания, обясни областният управител, по чието искане в мащабната акция се включиха и служители на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/. Те с помощта на лодки успяха да премахнат част от падналите дървета в проблемния участък. На място беше и директорът на РДПБЗН комисар Светослав Войчев. Акцията продължава и през следващите дни, като се очаква да се включи допълнителна частна техника от Свищов. Специализираните машини, които се използват към момента, са осигурени безвъзмездно от „Етерна Кънстръкшън“ АД и „Грома Холд“, а също и „Еколес – 2002“ ЕООД. Поради дъждовете пътното платно на моста край населеното място е компрометирано, заради проблем с фуга. Той е затворен за камиони над 10тона, като по-рано днес Драганов и директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров инспектираха временно въведената нова организация на движение. Предстои поставянето на пътни знаци, оказващи, че преминаването през трасето, което е основна пътна артерия, свързваща общините Бяла и Ценово, не е позволено за тежкотоварни автомобили над 10 тона. Драганов остава в постоянен контакт с компетентните държавни институции, а също и с кметовете на Ценово и Долна Студена д-р Петър Петров и Николай Николов. Предстои община Ценово да изготви проект за стабилизиране устоите на моста и да кандидатства за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Facebook

Twitter



Shares