Започна полагането на първия пласт асфалт по ул. „Добруджа“ в Западна промишлена зона. Той е с дебелина 4 см., полага се върху трошенокаменна настилка, 4 см. ще е дебелината и на втория пласт асфалт. Ремонтът на ул. „Добруджа“ включва и изграждане на едностранен тротоар откъм жилищните имоти на улицата, тази дейност също е напреднала, тротоарът включва и тактилни плочи. От другата страна на платното ще бъде осигурена възможност за по-добро оттичане на повърхностните води към канала, като асфалтът ще е на нивото на полегналите бордюри, за да може наклонът на отводняване да е към дерето.

Ремонтните дейности на ул. „Добруджа“ се извършват от „Пътно строителство“АД, стойността на договора, подписан след провеждане на обществена поръчка, е 91 357,66 € без ДДС.

Част от обществената поръчка с 5 обособени позиции е и ремонтът на още 4 улици в Западна промишлена зона – „Ропотамо“, „Силистра“, „Мачин“ и „Гвардейска“. По някои от тях са стартирали подготвителни или начални дейности на ремонта, по други това предстои.

Ремонтите на петте улици, по част от които досега не е имало асфалт, се извършват по Инвестиционната програма за общински проекти.

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