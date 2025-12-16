Започна полагането на бетон на спортната площадка до пазара в жк „Орел“

Започна полагането на бетон на спортната площадкамежду пазара и блок 12 в жк „Орел“. Как вървят дейностите по текущия ремонт със средства от бюджета на Община Разград днес провери Кметът Добрин Добрев. От фирмата-изпълнител „Бонев“ООД обясниха, че изливането на бетон днес ще продължи и в тъмните часове на денонощието, докато дейността бъде завършена.

По очертанията на площадката вече са поставени тръби с височина 4 метра, които ще са част от оградата на спортното съоръжение.

Предвижда се на площадката да бъде положенадвупластова саморазливаща се ударопоглъщаща настилка с обща дебелина 20 мм. На обновената площадка ще може да се играе баскетбол и минифутбол.

По друг проект на Община Разград в цялата западна част на жк „Орел“ ще бъде изградено алейно осветление, с което и осветеността около спортната площадка ще бъде подобрена.

Facebook

Twitter



Shares