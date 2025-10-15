Започна подготовката за ремонт на ул. „Александър Стамболийски“, почистват се и шахтите

Започна подготовката за ремонт на ул. „Александър Стамболийски“. Това е участъкът с най-голяма площ сред улиците, предвидени за ремонт по обществената поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и др. в гр. Разград и населените места на община Разград по обособени позиции”. Ще се ремонтират 6984 кв.м. от улицата – между пресечките с ул. „Жеравна“ и ул. „Перистър“. Днес работниците от „Пътно строителство“ фрезоват уличното платно, а успоредно с това се извършва и почистване на шахтите. При благоприятно време се предвижда утре да бъде положен асфалт по целия участък.

Участъкът не е затворен за движение, но Община Разград апелира към водачите, които преминават в района, да се движат с повишено внимание.

Следващите улици, на които предстои ремонт, са: „Мелник“ – от „Люле Бургас“ до „Странджа“, „Анание Явашeв“ – от ул. „Г.Бенковски“ до ул. „Ю.Венелин“, „Георги Бенковски“ – от ул. „Анани Явашев“ до ул. „Панайот Волов“ и „Ангел Кънчев“ – от ул. „Анани Явашев“ до ул. „Княз Борис I“.

Припомняме, че за ремонт са предвидени общо 16 улици в Разград, както и 5 тротоара, сред които и този до ОУ“Н.Икономов“, а също и обособяване на места за временно паркиране в 5 различни района на града и изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк. Общата стойност на ремонтите е 1 206 109,76 лв. По втората обособена позиция в обществената поръчка са включени ремонти в останалите 21 населени места в общината.

