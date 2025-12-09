Започна почистването на отводнителните канали и деретата във Варна

Във Варна стартира основното почистване на 70 участъка от отводнителни и охранителни канали, дерета, канавки и водостоци в урбанизираната територия на общината.

Целта е да се осигури безопасно и безпрепятствено оттичане на водата, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“.

Община Варна има договор с фирмата-изпълнител със срок за изпълнение шест месеца – от края на ноември 2025 г. до май 2026 г. Дейностите включват премахване на битови и растителни отпадъци, суха и паразитна растителност, наноси и земни маси.

В момента се работи по почистването на дерето в село Константиново, както и на канавката, успоредна на бул. „Васил Левски“ в район „Одесос“. Предстои влизане на екипите и в районите „Аспарухово“ и „Младост“. Първо се премахва растителността, след което се включва и тежката техника, за да се изчистят наносите.

Приоритетно ще бъдат обработвани места, посочени от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, както и участъци с подадени сигнали от граждани или установени при проверки на общинската администрация.

Почистването се следи стриктно – контролът преди, по време и след извършване на дейностите се осъществява от еколози на Община Варна и инспектори „Екологичен контрол“ от районните и кметски администрации.

