Започна обновяването на многофамилна жилищна сграда на бул. „Георги Бенковски“

Обновяването на многофамилната жилищна сграда на бул. „Георги Бенковски“ № 135, 137, 139 в гр. Пазарджик започна днес с официална церемония в присъствието на заместник-кмета г-н Нино Ненов, представители на строителя, обитатели на сградата, представители на Община Пазарджик и гости.

Общата стойност на проекта е 1 337 336,18 лв., от които 218 708,79 лв. са национално съфинансиране, а 1 118 627,39 лв. се осигуряват по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 180 дни.

Основната цел е устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Пазарджик чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на експлоатационните характеристики на сградата на бул. „Георги Бенковски“ № 135, 137, 139. Очаква се санирането да повиши енергийните характеристики и да доведе до достигане на клас на енергопотребление „А“ за сградата с РЗП 5249,20 м². Очаква се и намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на качеството на въздуха в града, удължаване на физическия живот на сградата, подобряване на условията и качеството на живот на домакинствата в 53 жилища, както и намаляване на разходите за енергия и повишаване жизнения стандарт на обитателите.

След проведени обществени поръчки са сключени следните договори за изпълнение: за „Инженеринг – проектиране, строителни и монтажни работи и авторски надзор“ – с „Делчев Инженеринг“ ООД, и за „Оценка на съответствието и строителен надзор“ – с „Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД. Към момента е изработен и съгласуван инвестиционен проект, извършена е оценка за съответствие, както и е издадено разрешение за строеж.

В следващите шест месеца ще бъде подменена дограмата, ще се направи топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, ще се извършат съпътстващи ремонтни дейности за възстановяване на засегнатите повърхности, ремонт на покриви и дейности, свързани с безопасната експлоатация на сградата, включително отстраняване на локални дефекти и подмяна на мълниезащитната инсталация.

След приключване на строително-монтажните работи сертифициран енергиен одитор ще изготви доклад за оценка на постигнатите резултати и доказване на спестяванията на първична енергия.

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати значително подобряване на енергийните характеристики на сградата; над 66,26% спестяване на невъзобновяема първична енергия; намаляване на емисиите на парникови газове; ограничаване на енергийната бедност; подобрени условия на живот и по-високо качество на жизнената среда за всички обитатели.

Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“, по процедура № BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, съгласно договор № BG-RRP-4.023-0573-C01 (№ РД-02-29-114/13.01.2025 г.).

