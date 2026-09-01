Започна изграждането на нов 17-декаров парк в „Младост 3“

Проектът за над 1,3 млн. евро предвижда детска и спортна площадка, сух фонтан, зона за събития, ново озеленяване и пъмп трак

Столичният кмет Васил Терзиев даде официален старт на строителните дейности по изграждането на нов парк в столичния район „Младост“. Зеленото пространство ще бъде разположено върху близо 17 декара и трябва да бъде завършено в рамките на шест работни месеца.

„Половин век по-късно имаме възможност да довършим онова, което през 70-те години е останало само като замисъл – да дадем на „Младост 3“ още едно голямо зелено пространство за живот“, заяви Терзиев.

Инвестицията е за над 1,3 млн. евро

Общата стойност на проекта е 1 325 232 евро, като средствата са осигурени изцяло от бюджета на Столичната община. Строителните дейности се изпълняват от „Надежда Ви Строй“ ЕООД по договор от 20 юли 2026 г.

Новият парк ще разполага с детска площадка, спортна зона, фитнес на открито, пространство със сцена и трибуна за събития и интерактивен сух фонтан. Предвидени са нова алейна мрежа, декоративни настилки, съвременно парково осветление и видеонаблюдение.

Проектира се и модерна асфалтова пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове, както и нови велоалеи, които да осигурят по-удобен и безопасен достъп до парка.

Над 150 нови дървета

Сериозен акцент в проекта е озеленяването. Планирано е засаждането на повече от 150 едроразмерни дървета от устойчиви видове, 1348 декоративни храста, 2643 многогодишни цветя и 4281 почвопокривни тревни растения.

По думите на Терзиев проектът е част от по-мащабната работа за развитието на зелената система на столицата.

„Само тази година инвестираме близо 7 милиона евро в изграждането и основното обновяване на паркови пространства“, посочи кметът. Той даде като примери работата по парк „Хиподрума“, градина „Свети Никола“ и Южния парк, както и плановете за нов парк „Кукуряк“ в „Овча купел“ и развитието на парк-музей „Врана“.

Паркът трябва да бъде готов за шест работни месеца

През оставащите месеци на 2026 г. строителите планират да изградят алейната мрежа, сухия фонтан, сцената, трибуната, фитнеса на открито и детската площадка. Успоредно с това ще започне оформянето на зелените площи.

През първите месеци на следващата година, при подходящи метеорологични условия, трябва да бъде монтирано останалото парково оборудване и да приключи озеленяването.

Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков подчерта, че истинският смисъл на проекта ще се види след неговото завършване, когато пространството започне да се използва ежедневно от жителите на квартала.

„Посоката ни е ясна – качествената зелена среда да бъде част от ежедневието във все повече квартали на София“, е посланието на столичния кмет за развитието на зелените пространства в града.