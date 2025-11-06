Започна изграждането на HOLIDAY PARK Русе

Започна изграждането на новия ритейл парк в Русе, който ще се намира на терена на бившия завод „Петър Караминчев“ /бул. „Липник“ 73/. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев, както и кметът Пенчо Милков. „Българската държава винаги ще подпомага и съдейства за всяка една инвестиция особено в частния сектор, защото това означава, че ние се развиваме добре и имаме възможности и така се превръщаме в привлекателен център за инвестиции“, заяви областният управител Драгомир Драганов. „Градът се задъхва от леки коли и превозни средства и хората ще имат възможност освен да пазаруват, но и да почиват тук“, каза още той. По негови думи обектът ще бъде посещаван както от жители на целия регион, така и от живеещите в северната ни съседка Румъния. Търговският комплекс ще се нарича HOLIDAY PARK Русе, като намеренията са той да включва над 20 магазина и заведения. Сред тях ще бъдат популярни вериги като Billa, Decathion, Pepco, Ciela, Subra, Opticlasa и други, които ще предложат разнообразие от стоки и услуги.

От своя страна кметът Пенчо Милков посочи, че днешната първа копка е щастлив и емоционален момент. Също така той сподели, че от много години именно пазарите и тържищата имат водеща роля във всеки град. „Този търговски комплекс си поставя високи цели – ниво на качество, озеленяване, достъпност и удобство за русенци и гостите на града ни. Тук ще се събират хора и комплексът ще представлява града ни“, каза още кметът Милков. Той сподели, че пред парка предстои и изграждане на кръгово кръстовище от страна на инвеститора, което е силна социално-значима стъпка.

Инвеститор на HOLIDAY PARK Русе е „Видеолукс Холдинг“, а изпълнението на строителните дейности е възложено на строителна фирма МСК. След завършването си, паркът ще обогати търговската инфраструктура на града и ще предложи на посетителите съвременна и удобна среда за пазаруване и отдих. Комплексът ще разполага с повече от 11 000 кв.м търговска площ, като се очаква неговото изграждане да създаде над 100 нови работни места и да подпомогне местната икономика. За максимален комфорт на своите клиенти HOLIDAY PARK Русе ще разполага с над 300 безплатни паркоместа. Проектът предвижда изграждане на зарядни станции за електрически автомобили, както и инсталиране на соларни панели върху покривите на търговските обекти. Тези решения ще спомогнат за намаляване на въглеродните емисии. HOLIDAY PARK Русе е част от мащабното портфолио на „Видеолукс Холдинг“ – компания с богат опит в изграждането и управлението на модерни ритейл паркове в редица големи български градове като София, Перник, Стара Загора, Пазарджик, Шумен и Хасково. Очаква се търговският комплекс да отвори врати през есента на 2026 г., като с това да се превърне в нова притегателна точка за жителите на Русе и региона.

След отслужения тържествен водосвет, извършен от отец Алеко, първата копка бе направена от кмета Пенчо Милков, Валтер Волф, който е главен оперативен директор на BILLA България и Тодор Белчев, който е председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“. „За всички нас, както и за жителите и гостите на града, HOLIDAY PARK Русе е дългоочакван и мечтан проект, който вече направи първата стъпка от своята реализация. Горди сме, че можем да допринесем за развитието на Русе с един модерен търговски парк. Създаваме място, където посетителите ще могат да прекарват свободното си време приятно и да пазаруват удобно и разнообразно“, отбеляза Тодор Белчев по време на събитието.

Управителят на строителната фирма МСК Евгени Борисов заяви, че компанията е голяма чест да са строител на този страхотен обект. „Това е и голяма отговорност. Имаме дълга история, свързана с Русе, направили сме много неща тук. Сред тях са заводът за тежко машиностроене, „Оргахим“, покрива на спортната зала, разширението на „Практикер“. Благодаря за доверието“, каза още той.

Валтер Волф заяви, че техният магазин в ритейл паркът ще представи най-новата концепция на фирмата, която до момента в крайдунавския град не е виждана.

На събитието присъстваха и заместник-кметовете Златомира Стефанова и Никола Лазаров, както и директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров.

