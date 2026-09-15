До 24 септември гражданите могат да оценят работата на кметовете в осем категории, а победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 29 септември

На 14 септември започна гласуването в националния конкурс „Кмет на годината“ 2026, организиран от Kmeta.bg. Гражданите могат да дадат своята оценка за работата на кметовете на българските общини до 23:59 ч. на 24 септември чрез платформата на конкурса.

Тазгодишното издание обхваща третата година от мандат 2023–2027 и дава възможност на гражданите да отличат градоначалниците, които според тях са постигнали най-добри резултати.

Осем категории в конкурса

Гласуването през 2026 г. се провежда в две основни категории – „Кмет на годината“ и „Кмет на гражданите“, както и в шест специални категории – „Градска среда“, „Смарт сити“, „Туризъм и култура“, „Спорт и младежки политики“, „Инвестиции и растеж“ и „Здравна и демографска политика“.

Право на участие имат кметовете на всички 265 общини в България с изключение на кмета на Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, който според организаторите не участва тази година заради кандидатурата си за президент.

Как се гласува?

Вотът се провежда изцяло онлайн и в него могат да участват граждани от България. Не се допуска гласуване от IP адреси извън страната.

Регистрацията е възможна чрез Facebook, Google или потвърден имейл адрес. С една регистрация може да бъде подаден един вот в рамките на 24 часа.

Във всяка от осемте категории ще бъдат определени по трима победители – по един от малка, средна и голяма община. Малките общини са с население до 20 000 души, средните – между 20 000 и 50 000, а големите – над 50 000 жители.

Разпределението е направено според официалните данни на Националния статистически институт за населението към 31 декември 2025 г.

Мерки срещу манипулиране на вота

Организаторите съобщават, че са въведени технически и организационни механизми за предотвратяване на манипулации. Системата следи броя на гласовете от един IP адрес, честотата на заявките от отделните регистрации и други технически показатели.

При установени нарушения съмнителните гласове могат да бъдат анулирани, а определени IP адреси или устройства – блокирани.

Текущото класиране ще бъде достъпно по време на гласуването. След приключването му резултатите ще бъдат скрити до официалното им обявяване.

Победителите ще станат ясни на 29 септември

Носителите на отличията в „Кмет на годината“ 2026 ще бъдат обявени на официална церемония на 29 септември.

Церемонията ще бъде излъчена по БНТ 1 на 4 октомври от 15:30 часа.