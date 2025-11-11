Запазете човечността в себе си, отправи послание към младите медици зам.-кметът на Стара Загора Светослав Колев

„Където и да ви отведе пътят, бъдете посланици на нашия университет“,

отбеляза в словото си ректорът на Тракийски университет проф. Мирослав Карабалиев “

С тържествена церемония в Културен център „Стара Загора“ днес бяха връчени дипломите на Випуск 2025 от специалност „Медицина“ при Медицинския факултет на Тракийския университет. Под звуците на химна на Република България младите лекари направиха първата си крачка по професионалния път, белязан с призвание, отговорност и хуманност.

Официален гост на церемонията беше заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Финанси, бюджет и икономика“ Светослав Колев, който връчи дипломата на отличничката на випуска – д-р Ралица Дочева.

От името на кмета Живко Тодоров и на Община Стара Загора той приветства студентите. „Бъдете близо до хората, които имат нужда от вас. Освен да ги лекувате, силно се надявам и ви моля, давайте им надежда и пазите човечността си. Стара Загора се гордее с вас – дано част от вас намерят реализация тук, в нашия град, или се завърнат. Той ще ви очаква“, – каза в приветствието си Светослав Колев.

Сред официалните гости на събитието бяха ректорът на Тракийския университет проф. дбф Мирослав Карабалиев, деканът на Медицинския факултет проф. д-р Юлиан Ананиев, дм, проф. Татяна Влайкова – зам.-декан по учебна дейност, зам.-областният управител Петко Карагитлиев, представители на ректорското и деканското ръководство, директори на медицински заведения и преподаватели.

„Днес е ден на гордост и вдъхновение – завършвате дълъг и предизвикателен път, изпълнен с усилия, безсънни нощи и много отдаденост. Днес преминавате ритуала от студенти към професионалисти, служители на човека, пазители на живота и морала. Където и да ви отведе пътят, бъдете посланици на нашия университет“,

отбеляза в словото си ректорът проф. Мирослав Карабалиев.

„Бяха шест незабравими години. Довчера държани за ръка, днес сте лекари – достойни, смели, вярващи. Не крадете от надеждата на вашите пациенти, за някого вие ще сте избор, за други случайност, но за най-важните ще бъдете лъч светлина“,

допълни в обръщението си деканът на Медицинския факултет проф. Юлиан Ананиев.

По време на церемонията бъдещите лекари положиха Хипократовата клетва – символ на моралния дълг към човека и обществото. С благодарност и развълнувани усмивки абсолвентите изразиха признателност към преподавателите си за подкрепата и вдъхновението по време на обучението.

В емоционалното си слово д-р Ралица Дочева, отличничка на випуска, сподели:

„След години труд сме тук, за да поемем отговорността на медицинската професия , да служим на човешкото здраве. От днес зависи нечий живот, нечия надежда, нечия вяра, че утре ще бъде по-добро. Мечтайте смело и избирайте всеки ден да бъдете добри!“

На тържеството дипломите си получиха 119 магистри от специалност „Медицина“ – 69 български и 50 чуждестранни студенти от 12 държави: Великобритания, Ирландия, Гърция, Северна Македония, Швеция, Турция, Индия, Германия, Италия, Литва, Молдова и Пакистан.

За пета поредна година се дипломираха и магистрите от специалност „Здравен мениджмънт“.

От името на Районната колегия на Българския лекарски съюз – Стара Загора, председателят д-р Любомир Трифонов връчи на отличниците копие от Хипократовата клетва и плакет за постигнатите високи резултати.

Facebook

Twitter



Shares