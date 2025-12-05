петък, декември 5, 2025
Запалват светлините на Коледната елха в Смолян

Поради влошените метеорологични условия се налагат промени в програмата по запалване светлините на Коледната елха в Смолян.

Днес в 17:15 часа на пл.“Свобода“ – Стар център, кметът Николай Мелемов и деца от ДГ „Слънце“ ще включат светлините на празничната елха.
След това програмата ще продължи в читалище „Христо Ботев 1871“ – Смолян. Малчуганите ги очакват музикални забавления с ДГ „Слънце“, ЦПЛР – ОДК – Смолян, Куклено-театрален спектакъл „Коледният подарък“ на Държавен куклен театър – Бургас, Флашмоб с Деси Минчева и шоу „Бургаски гларуси“.

