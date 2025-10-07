Заместник областният управител взе участие в работна среща за повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права и нейното прилагане към финансирането от ЕС

Днес, 7 октомври 2025 г., в гр. Видин се проведе работна среща, организирана от Сдружение „Независима Експертна мрежа-НИЕ“ за повишаването на осведомеността относно Хартата на основните права на Европейския съюзи нейнотоприлагане при управлението и използването на средствата от Европейския съюз.

По време на дискусиите заместник областният управител г-жа Ирена Николова, която е и председател на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания в област Видин, подчерта, че спазването на основните права е ключово условие за ефективното и устойчиво използване на европейските ресурси, както и за повишаване на доверието на гражданите в политиките на ЕС.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от тясно сътрудничество между държавата, местната власт и неправителствения сектор, като коментираха практики с прилагането на принципите на недискриминация, достъпна среда за хората с увреждания, деинституциализацията, както и цялостното управление в прилагането на социалните политики на областно и местно ниво в осигуряването на равноправен живот за уязвимите социални групи.

Facebook

Twitter



Shares