Заместник областният управител се включи в тържественото отбелязване на Деня на Съединението

Г-жа Ирена Николова поднесе венец пред паметника на „Скърбящия воин“ във Видин по време на официалната церемония по повод 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – едно от най-значимите събития в новата българска история.

В празничния ден областният управител г-жа Ани Арутюнян отправи приветствие към жителите и гостите на област Видин: „Това историческо събитие е символ на достойнство и героизъм, което сплотява умовете и сърцата на българите и сбъдва стремежа към национално единство.Нека гордостта от миналото ни дава сили за бъдещето, да бъдем по-отговорни и сплотени и с решителност и постоянство да помним, че именно в общите усилия ще намерим пътя към благоденствието на България – сблагодарност за родолюбивия пример и за извоюваното национално самочувствие. Дълбок поклон пред загиналите воини за свободата на Отечеството!“

В памет на героите и в знак на признателност венци и цветя поднесоха народни представители от Видин,служители на държавни и общински институции, културни дейци, ученици и граждани, отдавайки почит на саможертвата и героизма на тези, които се бориха за свободна България.

