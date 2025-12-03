Заместник областният управител на област Хасково Митко Петров проведе заседание на Областния съвет по правата на хората с увреждания на област Хасково днес в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Г-н Петров откри срещата като поздрави представителите на представителните организации за хората с увреждания и техните членове по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания.

На заседанието общините обсъдиха осъществените политики в областта на правата на хората с увреждания за 2025 г. и предвижданите политики за първото шестмесечие на 2026 г.

Присъстващите коментираха, че се работи по осъществяването на дейности, които допринасят за създаването на по-добри условия и равни възможности на хората с увреждания. Общините ще продължат да развиват политика основана на включване и подобряване на качеството на живот на всички граждани с увреждания и през 2026 г.

Обменени бяха и полезни практики, както и съвместни дейности от институциите на регионално ниво, представителните организации за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. В тази връзка, стана ясно, че развиват активно партньорство, основано на координация и обмен на информация за общи действия.



