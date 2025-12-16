Заместник областният управител Георги Георгиев: Дунавските пристанища осигуряват ефективна, екологично съобразна  и конкурентоспособна транспортна алтернатива

20 години от създаването си отбеляза тази вечер в София Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/. Сред официалните гости на събитието беше и заместник областният управител на Русе Георги Георгиев. По негови думи през последните две десетилетия ДППИ се утвърдило като ключов фактор за развитието и модернизацията на българските морски и речни пристанища. „Целенасочената работа, професионализма и отговорността на екипа на предприятието доведе до осезаемо подобряване на транспортната свързаност, икономическия растеж и международния авторитет на Република България. Вашата дейност е пример за устойчиво управление и стратегическа визия в услуга на обществения интерес“, каза Георгиев в обръщението си към генералния директор на институцията Станислав Йорданов. Според него развитието на пристанищата по река Дунав е от съществено значение за просперитета на Северна България и пълноправната интеграция на страната ни в европейските транспортни коридори. „Дунавските пристанища осигуряват ефективна, екологично съобразна и конкурентоспособна транспортна алтернатива, като допринасят за намаляване на въглеродните емисии, разтоварване на пътната инфраструктура и по-устойчиво управление на логистичните потоци. Те създават условия за развитие на интермодалните връзки, стимулиране на регионалната икономика и разкриване на нови работни места“, заяви още заместник областният управител. Припомняме, че интермодален терминал предстои да бъде изграден в крайдунавския град, като неговата стойност ще възлиза на 117 млн. лева. Инвестицията ще бъде с европейско финансиране и

след завършването на обекта той ще бъде даден за експлоатация на частен оператор. Инвестицията ще се изпълнява по програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. с безвъзмездно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер на над 97 млн. лева. Интермодалният терминал ще бъде изграден на територията на закритата гара Русе изток –разпределителна. Проектът предвижда изграждане на нова жп гара със 7 коловоза, възстановяване на железопътната връзка с Дунав мост, както и нов пътен достъп от Северната индустриална зона на града. В рамките на терминала ще бъдат изградени административни сгради, товаро-разтоварна площадка, митнически пункт, складови площи, паркинги и озеленени територии. По думите на Георгиев инвестицията ще утвърди региона ни като водещ транспортен и логистичен център. „Пристанищата по река Дунав имат и стратегическа роля за укрепване на трансграничното сътрудничество между държавите от Дунавския регион. Те са мост на партньорство и доверие, като освен улесняване обмена на стоки, подпомагат постигането и на общите цели на Европейския съюз за свързаност, конкурентоспособност и зелена трансформация. В този контекст ролята на институциите, отговорни за управлението и развитието на пристанищната инфраструктура, е от съществено значение. Чрез дългосрочна концепция, последователна политика и професионална експертиза се създават предпоставки река Дунав да разгърне пълния си потенциал като модерен и надежден транспортен коридор“, категоричен бе заместник областният управител Георги Георгиев. Не на последно място той посочи, че Областната администрация в Русе ще продължи да подкрепя всяка инициатива на ДППИ.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се очаква да осигури до 370 хил. лева за изграждане на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди в пристанищен терминал Русе-център и на административна сграда на Клон-териториално поделение „Пристанище Лом”.

Дунавските пристанища Видин, Лом, Силистра и Русе естествено се вписват в паневропейските транспортни № 9 и № 7. Тази уникална комбинация от географско местоположение и транспортна свързаност предопределя динамичното развитие на пристанищата и тяхната роля в регионалната и европейската транспортна мрежа.

Сред гостите на събитието са редица представители на местната и държавната власт, както и на бизнеса.

