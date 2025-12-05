Заместник-кметовете Елка Неделчева и Зорница Евгениева бяха гости на тържеството за патронния празник на ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград

Заместник-кметовете на Община Разград Елка Неделчева и Зорница Евгениева бяха гости на тържеството за патронния празник на ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград. В приветствието си г-жа Неделчева поздрави възпитаниците на учебното заведение за това, че достойно носят името на своя патрон Никола Йонков Вапцаров, който е оставил трайна диря в българската литература и в българската история. „С делата си показвате, че сте добри негови наследници – с впечатляващите си успехи от състезания, олимпиади, външно оценяване и различни инициативи“ – каза заместник-кметът Елка Неделчева. „Продължавайте и занапред да сте достойни наследници на Вапцаров и да отстоявате и защитавате авторитета на едно от най-добрите училища в общината“ – допълни тя. Заместник-кметът Елка Неделчева поздрави и преподавателите в училището с огромна благодарност за неуморния им апостолски труд и обичта, с която даряват тези прекрасни дечица. Г-жа Неделчева пожела успех на училището в най-новото предизвикателство пред него. През тази година ОУ“Н.Й.Вапцаров“ е включено като пилотно училище на програма на МОН за проверка и самооценка на ученици и учители. Заместник-кметът предаде и поздравите на Кмета Добрин Добрев, като прочете неговия поздравителен адрес за празника.

Приветствие за празника отправи и директорът на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ Галин Парашкевов. В него той благодари на всички участници в събития, проведени през последните няколко дни и посветени на патронния празник.

В празничната програма във физкултурния салон на училището участваха ученици от всички класове – с песни, танци от различни стилове и рецитация на стихове от Никола Йонков Вапцаров.

