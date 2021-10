Заместник-кметът на Община Враца Петя Долапчиева посрещна учители от 4 държави

Учители от 6 училища: Гърция, Хърватия, Франция и 3 от България бяха посрещнати от заместник-кмета на Община Враца Петя Долапчиева.

Визитата е първа среща, част от съвместен проект „Нови методи за включване на всички в новото поколение“ („GAMING”: Getting advanced Methods for the inclusion of everybody in the New Generation”), изпълняван по програма Еразъм +.

В проекта участват училищата ПГТР – Враца, ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и ПГ по икономическа информатика, Търговище, училище по туризъм и хотелиерство в Хърватия, гимназия в Гърция и училище по мениджмънт във Франция.

Основните дейности и цели представи директорът на ПГТР – Враца инж. Румяна Петрова. Проектът обхваща разнородна аудитория, сред която и ученици със специфични нужди. Основна цел на партньорството е свързана с промяна във възгледа за увреждане или различност в учениците, обмяна на добри практики между европейски учители, запознаване с други европейски образователни системи.