Зам.-кметът Светослав Колев: „Спортното училище „Тодор Каблешков“ е символ на упоритост, дух и знания“

Над 260 ученици в 13 паралелки прекрачиха прага на старозагорското спортно школо днес

Спортно училище „Тодор Каблешков“ в Стара Загора за 52-и път тържествено откри учебната 2025/2026 година с традиционно вдигане на националното знаме на Република България.

Сред официалните гости бе заместник-кметът на Община Стара Загора, Светослав Колев, който поздрави учениците, преподавателите и треньорите от името на кмета Живко Тодоров.

В словото си зам.-кметът Колев подчерта:

„Вашето училище е символ на упоритост, спортен дух и стремеж към знания. Оттук са тръгнали не само шампиони на национално и международно ниво, но и изявени личности в различни сфери на обществения живот. Успехът изисква постоянство и отговорност.“

Той добави, че добрата инфраструктура е важна, но спортът винаги върви ръка за ръка с образованието:



„Знанията и уменията, които ще придобиете тук, ще ви служат за цял живот. Съчетаването на образование и спорт изгражда личности с характер, дисциплина и воля за успех.“

В заключение зам.-кметът отправи емоционално пожелание към учениците:



„Искам след години, когато видим бъдещи шампиони – част от националните гарнитури – да си спомним този ден и да се гордеем, че сме били заедно в началото на техния път. Пожелавам ви здраве, сили и много победи – както в класните стаи, така и на спортните терени. Успех и нови постижения!“

Директорът на училището Димо Неделчев пожела на учениците търпение и усърдие, подчертавайки, че успехите идват чрез постоянство. През тази учебна година над 260 ученици в 13 паралелки прекрачиха прага на школото. Те ще развиват спортните си умения, ще се усъвършенстват в различни дисциплини и за първи път ще имат възможност да практикуват кикбокс.

Директорът Димо Неделчев благодари на кмета Живко Тодоров и ръководството на Общината за подкрепата и грижата за училището.

Ремонтните дейности в общежитието продължават, като то ще се превърне в модерен кампус с всички необходими удобства, включително фитнес и спомагателни помещения за възстановяване. В най-скоро време ще започне и обновяването на основната сграда на училището, която също ще придобие модерен облик.

Сред официалните гости на откриването бяха Красимира Чахова, председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности; Бончо Григоров, председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата; Милена Йолдова, началник на РУО – Стара Загора; експерти от Министерството на младежта и спорта, директори на училища, ръководители на спортни клубове. От Община Стара Загора присъстваха Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ и експерти от отдел „Спортни дейности“.

За доброто настроение на всички се погрижиха момичетата от Клуб по художествена гимнастика „Елит“ с ръководител Кремена Ангелова, а Калина Стоянова и Дария Минева от 7 „А“ приветстваха новите ученици с поетичен рецитал.

По време на церемонията над 30 отличници бяха наградени за успехите си през изминалата учебна година. Учениците на старозагорското спортно училище са завоювали 52 медала от държавни първенства и 104 медала от международни турнири.

Церемонията завърши с първия училищен звънец – новите ученици преминаха първи прага и бяха посрещнати с питка. Заедно с тях в класните стаи влезе и зам.-кметът Светослав Колев, който разговаря с учениците за любимите им спортове и учебни интереси и ги насърчи да бъдат любопитни и амбициозни.

