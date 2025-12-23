Зам.-кметът Светослав Колев отчете силна финансова 2025 година и готовност за еврото

Изминалата година беше динамична и предизвикателна за Община Стара Загора, но и успешна в много отношения.

Въвеждането на нови финансови механизми, оптимизацията на разходите и активното привличане на европейски и национални средства донесоха стабилност в местната икономика и добро изпълнение на бюджетните задачи. Зам.-кметът със ресор „Финанси, бюджет и икономика“ Светослав Колев предостави детайлна равносметка за изминалата година и поглед към плановете за 2026.

Финансовата Дисциплина на Община Стара Загора

И през 2025 година Община Стара Загора демонстрира изключителна финансова дисциплина. Това включва не само високото ниво на събираемост на данъците, но и стабилността на финансовите показатели, които бяха потвърдени от международните рейтинг агенции. През ноември 2025 г. събираемостта на местните данъци достигна 95%, а общината продължи да изпълнява задълженията си без просрочия, което е свидетелство за добро финансово управление.

Община Стара Загора запази балансиран бюджет, като това позволи не само да се покрият местните разходи, но и да се насочат средства за важни проекти за енергийна ефективност и инфраструктурни подобрения. Общината успя да генерира собствени приходи, които осигуриха покритие за всички разходи по местни дейности и възнаграждения.

Проекти и Иновации: Поглед към Бъдещето

През 2025 година бе подготвена процедура за нова енергоспестяваща система за улично осветление в 51 малки населени места на общината. Този проект ще доведе до значителни икономии в енергийните разходи, които ще бъдат насочени към допълнителни местни дейности. Финансирането на проекта се осъществи чрез дългосрочен дълг по ЕСКО договор.

Също така бяха реализирани основни ремонти за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради, включително в секторите на образованието, социалните услуги, спорта и културата. Спестените средства от енергийни разходи ще бъдат използвани за финансиране на други местни проекти в полза на гражданите.

Община Стара Загора активно инвестира в индустриални зони и инфраструктура с цел привличане на нови инвеститори. През последните две години Стара Загора беше отличена като общината с най-много привлечени инвестиции в България, а кметът Живко Тодоров беше награден със статуетка „Златен бик“ от Българската агенция за инвестиции.

Един от основните акценти беше привлеченото внимание към сектора на възобновяемата енергия, включително производство на батерии за електрически превозни средства и соларни панели. Тези инициативи не само ще помогнат на общината да се позиционира в новите технологични сектори, но и да се възползва от европейски и държавни фондове, като Европейския фонд за справедлив преход.

Кредитен Рейтинг и Финансова Стабилност

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди стабилността на Община Стара Загора с кредитен рейтинг „ВВВ-“ и стабилна перспектива. Това е важен сигнал за доверие в финансовото управление на общината и ще ѝ осигури достъп до нисколихвени дългосрочни заеми, които ще допринесат за устойчивото реализиране на инвестиционните проекти.

Подготовката за Въвеждането на Еврото

Като част от усилията за финансова стабилност и подготовка за предстоящия преход към еврото, през 2025 година Община Стара Загора стартира активни подготовителни дейности. Администрацията и гражданите бяха включени в процеса, като бяха организирани обучения, предоставена информация и направени съответни обновления в информационните системи и софтуери.

Особено внимание беше отделено на обучението на касиерите, както и на предприетите стъпки за актуализиране на всички бази данни, които използват лева. За максимална прозрачност и контрол бяха проведени вътрешни и външни одити на процеса, за да се осигури плавен преход към еврото.

В очакване на 2026

Поглеждайки към 2026 година, Светослав Колев изрази увереност в успешното завършване на започнатите проекти и в продължаването на инвестициите в ключови инфраструктурни и социални дейности. Един от основните приоритети остава постигането на стабилност и устойчив растеж, като същевременно се запази доброто финансово управление и се оптимизират разходите.

На първо място, той пожела здраве и спокойствие на всички граждани. Той се обърна към жителите на Община Стара Загора с пожелание да бъдат по-смирени и човечни, не само по празниците, но и в ежедневието си.

