Зам.-кметът Стоянов присъства на откриването на „Медикус, Денто, Галения“

Заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов бе сред официалните гости на откриването на 29-ото издание на изложението за медицина, стоматология и фармация в България – „Медикус, Денто, Галения“, което се провежда в Международен панаир Пловдив.

То бе открито от директора на Панаира Иван Соколов и областния управител Христина Янчева.

Иван Стоянов поздрави организаторите и участниците от името на кмета Костадин Димитров и акцентира върху ролята на Пловдив като домакин на събития с международно значение и потенциал за иновации.

„Общинското здравеопазване, както и здравето на пловдивчани са сред основните приоритети на Община Пловдив. Ние инвестираме целенасочено в модернизацията на общинските здравни заведения, подкрепяме превантивни програми и активно работим за осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване за всички“, каза Иван Стоянов.

Изложението събира производители, дистрибутори и водещи експерти от България и чужбина, които представят най-новите технологии, апаратура, консумативи и решения в областта на медицината, денталната медицина и фармацията.

Тридневната програма включва лекции, презентации и B2B срещи. На събитието, което е сертифицирано от Международната асоциация на изложбената индустрия /UFI/, присъстваше и декана на Факултета по дентална медицина в МУ-Пловдив проф. д-р Ангелина Влахова, дм.

