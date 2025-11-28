Зам.-кметът Радостин Танев представи Стара Загора на събитието на Capital Industry Forward

Доброто сътрудничество между институции и инвеститори е за да достигнем най-важната си цел – перспективи за хората в региона“, обобщи зам.-кметът

Предимствата на Стара Загора по отношение на локация, наличие на индустриални площи, квалифицирана работна ръка и административна подкрепа за бизнеса бяха представени вчера от Радостин Танев. Зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ участва в събитие, организирано от Capital Industry Forward. То бе кулминацията от прояви, организирани и проведени от в-к „Капитал“ и негов фокус бяха индустрията и бизнесът в България, ангажирани с производството.

Зам.-кметът Радостин Танев се изяви като панелист съвместно с Петър Иванов, изпълнителен директор на Industrial&Logistics park Burgas и Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона. Той активно промотира преимуществата на Стара Загора и региона, както и „бързата писта“, осигурена от местната изпълнителна власт за предприемачи. Зам.-кметът отбеляза и ролята на Община Стара Загора в насърчаването на таланти чрез създаването на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ и новите студентски специалности в Тракийския университет като отклик на потребностите на местния бизнес. „Доброто сътрудничество между институции и инвеститори е за да достигнем най-важната си цел – перспективи за хората в региона“, обобщи зам.-кметът.

„Общината, която диктува инвестиционна карта с две поредни награди за Община с най-много инвестиции за 2023 и 2024 г., връчени от Българската агенция за инвестиции и община, която има амбиции да се превърне в първия на Балканите Green Energy Hub“, изтъкна още Радостин Танев.

Той припомни още и наличието на изградена индустриална зона, напълно завършена по отношение на комуникации – голямото предимство на нашия град.

Събитието в София вчера събра представители на институции, индустриални и производствени компании, доставчици на материали и услуги, компании, предлагащи технологични решения за индустрията, дигитални предприемачи, собственици на малки и средни предприятия и консултанти.

