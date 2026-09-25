Зам.-кметът Радостин Танев представи развитието на индустриалните зони пред посланика на Република Молдова 

Посещението на посланика Н. Пр. Емил Жакота в двете индустриални зони постави основа за нови контакти между инвеститорите в Стара Загора и компании от Молдова

Как се променя Стара Загора и какви възможности предлага градът на инвеститорите – това видя на място посланикът на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота при посещението си в Индустриална зона „Загоре“ и „Загоре – Еленино“.

Посланикът беше посрещнат от заместник-кмета на Община Стара Загора Радостин Танев. Заедно с изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ Радослав Танев посланик Жакота се запозна с развитието на двете зони, новите производства и възможностите, които Стара Загора предлага на бизнеса.

Посещението постави акцент върху конкретни възможности за партньорства между инвеститори в „Индустриална зона – Загоре“ и компании от Молдова, както и върху бъдещи съвместни проекти между Община Стара Загора и Република Молдова.

В „Загоре – Еленино“ Н. Пр. Емил Жакота видя на място как започва да се променя зоната – със строителството на първите заводи. Сред новите производства е и първият в България завод за производство на ванадиеви редокс флоу батерии.

Проектът е част от цялостен индустриален комплекс, който ще включва още предприятие за рециклиране на излезли от употреба соларни панели, завод за производство на клетки за соларни панели и логистична база. Очаква се в различните производства през следващите години да бъдат разкрити над 1000 работни места.

„При всяко мое посещение виждам как Стара Загора се развива. Този път ми беше интересно да видя и индустриалните зони и новите производства. Смятам, че тук има възможности за бъдещо сътрудничество и за контакти между бизнеса от Молдова и Стара Загора“, посочи Н. Пр. Емил Жакота.

Заместник-кметът Радостин Танев представи пред посланика развитието на индустриалните зони и акцентира върху потенциала на Стара Загора да привлича производства, свързани с новите технологии и зелената икономика.

„За нас е важно да показваме не само какво можем да предложим, но и какво вече се случва. В „Загоре“ и „Еленино“ има реални инвестиции, нови производства и нови работни места. Това е потенциал, който искаме да развиваме и чрез повече международни партньорства“, заяви Радостин Танев.

Индустриалните зони в Стара Загора разполагат с изградена инфраструктура – пътища, електроснабдяване, водоснабдяване и газ. Общината оказва съдействие на инвеститорите при административните и разрешителните процедури, включително чрез механизма за т.нар. „бърза писта“. Сред предимствата на града са още стратегическото му местоположение, близостта до автомагистрала „Тракия“ и достъпът до три летища.

Интересът към Стара Загора като инвестиционна дестинация е видим и в резултатите от последните години. За трета поредна година общината е отличена от Българската агенция за инвестиции към Министерството на иновациите и растежа като община с най-много инвестиции. През 2025 г. привлечените инвестиции в общината възлизат на 300 млн. евро, като са планирани 1816 нови работни места.

Посещението на Н. Пр. Емил Жакота продължава започналия през март разговор с Община Стара Загора за възможностите за сътрудничество и реализиране на двупосочни инвестиционни проекти между Стара Загора и Молдова. Този път посещението беше на терен – в „Загоре“ и „Загоре – Еленино“, където посланикът се запозна с развитието на зоните и новите производства.

„Стара Загора вече е разпознаваема като зеления хъб на България. Тук се срещат инвестиции, технологии и хора с визия за бъдещето. Нашата задача е да превърнем този потенциал в още повече реални инвестиции, нови производства и работни места. Искаме Стара Загора да бъде мястото, където бизнесът намира не просто добра среда, а възможност да расте, да създава и да остава. Защото когато инвестираме в развитие, инвестираме в бъдещето на целия регион“, заяви заместник-кметът Радостин Танев.