Зам.-кметът Радостин Танев: Кариерните събития като TOP JOBS са значими за нашия град

Важно е Стара Загора да запази своя ясно изразен профил на индустриалния мотор на страната, подчерта социалният зам.-министър Иван Кръстев. Той вижда като най-крупен проблем осигуряването на работещи хора

Един от най-активните центрове на културно, икономическо и образователно развитие в България – Стара Загора, от днес е домакин на тридневния кариерен форум TOP JOBS, с акцент бъдещето на кариерите и пазара на труда в регионите в преход. Община Стара Загора е един от стратегическите партньори на проекта TOP JOBS, в работата на форума днес участие взеха зам.-кметовете Радостин Танев и Светослав Колев.

„Ако искаме да развиваме своя град и да не изпускаме индустриалния и човешкия потенциал, ние трябва да се развиваме постоянно и затова Община Стара Загора се фокусира върху своите индустриални зони такива, каквито трябва да бъдат с необходимата подземна и надземна инфраструктура“, посочи в приветственото си слово зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев. „Виждаме ефекта, защото през последните 4 години имаме привлечени инвестиции, които са генерирали над 4000 работни места“, изтъкна зам.-кметът. Той припомни и още едно признание за усилията, положени от страна на кмета Живко Тодоров и неговия екип – за втора поредна година Община Стара Загора бе отличена с престижния приз „Община в България с най-много инвестиции“ – наградата на Българската агенция за инвестиции бе спечелена последователно за резултатите и през 2023 г., и през 2024 г.

Община Стара Загора организира третото поредно издание на WorkIn Stara Zagora 2025, което се проведе през април, но е изключително важно да има още кариерни събития в нашия град, подчерта още в словото си Радостин Танев.

Утре, във втория ден на TOP JOBS, зам.-градоначалникът ще участва в специална сесия, посветена на ролята на местните власти в привличането на таланти. През следващите 3 дни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, където се провежда форумът, хората ще могат да разговарят и с представителите на Invest Stara Zagora. Те предлагат подкрепа на компании, които търсят развитие в региона, а тяхната мисия е Стара Загора да се утвърди като зелен, модерен, привлекателен бизнес център на България.

Форумът TOP JOBS започна с видео обръщение, в което Рафаеле Фито, изпълнителен вицепрезидент на ЕК и еврокомисар по сближаване и реформи, изрази подкрепата си.

Веднага след него своето изказване направи и заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„Когато говорим за преход, ние трябва да бъдем много пестеливи в емоцията и в търсенето на незабавни и бързи решения. Защото – да, всички искаме да живеем в по-чист град, в среда, която е благотворна за нашето здраве и за здравето на децата ни, както и за околната среда. Но на нас трябва да ни е ясно, че трансформацията на въглищните централи към бъдещи природосъобразни решения е свързана с много дълбока технологична промяна и това няма как да стане сега“, изрично предупреди Иван Кръстев.

„Нека не забравяме, че Стара Загора и областта са икономическото и енергийното сърце не само на България, но и на целия Балкански полуостров, част от националната ни сигурност, от стратегическото развитие не само на страната ни, но и на съседни държави. Най-важното е не само преходът, който трябва да направим, но той да не бъде платен от нас, хората в Стара Загора и от българите“, дефинира зам.-министърът.

Според него, за МПСП е важно Стара Загора да запази своя ясно изразен профил на индустриалния мотор на страната. „Нови индустриални производства, които да осигурят устойчива заетост, масова заетост и най-вече високо платена заетост“, така вижда решението Иван Кръстев.

„Най-важното в този процес е взаимодействието между националните и местните власти, между бизнеса и научните среди и хората с цел създаването на предпоставки не само като локации и възможности за инвестиции, но и на подходящия личен състав, който да работи“, посочи Иван Кръстев. „Защото в годините, които предстоят пред страната, един от най-големите проблеми ще бъде осигуряването на хора, които да работят“, предупреди той. „Трябва да се ориентираме и да инвестираме в това да имаме по-малка на брой, но по-високо подготвена, по-високоплатена и с много по-висока добавена стойност работна сила. Само по този начин ще успеем да съхраним стандартите си на живот, да ги развиваме и повишаваме“, обобщи Иван Кръстев.

Министерството на труда и социалната политика ще продължи да прилага всички необходими мерки, за да не остане никой, който бъде засегнат от процесите на трансформация или загуби работното си място, без подкрепа – било то чрез намиране на възможности за нова заетост, инвестиции в образование и развитие на качествени характеристики. „Защото колкото и големи капиталови инвестиции да направим, истината е, че без хората нищо от това няма да се случи“, формулира зам.-министърът.

Освен Община Стара Загора другият стратегически партньор на TOP JOBS е Тракийският университет, във форума се включи ректорът проф. Мирослав Карабалиев, който подчерта изключителната ангажираност на висшето учебно заведение с проблемите на региона. „Ние отдаваме много голямо значение на бъдещото кариерно развитие на студентите ни, сред тях има много млади хора от цялата страна, част от които биха искали да останат след дипломирането си в Стара Загора“, посочи проф. Карабалиев.

„Ние сме участници в процесите на трансформацията на региона и искаме тя да започне от нас с истинската дигитална трансформация. Като бенефициенти в Плана за възстановяване и устойчивост развиваме и нови направления, които са необходими за региона“, информира още ректорът.

В работата на форума днес участваха още главният секретар на Тракийския университет Емилия Благоева, изпълнителният директор на Агенцията за регионално и икономическо развитие – Стара Загора, Румяна Грозева, общественият посредник Иванка Сотирова, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Георги Гьоков и др.

До 13-ти септември в програмата на TOP JOBS са включени пет работилници за развиване на умения, шест ключови дискусии за енергийното и устойчивото бъдеще на региона, повече от 40 лектори и над 20 изложители.

