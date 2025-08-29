Зам.-кметът Радостин Танев извърши проверка по сигнал за неправомерно изрязани дървета в Стара Загора

Днес заместник-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев направи лична проверка на сигнал за неправомерно изрязани дървета в близост до сградата на НАП – Стара Загора.

„След проверката, заедно с колегите от звено „Инспекторат“ и отдел „Екология“, беше установено, че за премахването на дърветата не е издадено разрешително“, уточни зам.-кметът Радостин Танев. Той съобщи, че нарушителят е установен и ще бъде глобен според Наредбата на Община Стара Загора. Освен предвидената санкция, нарушителят ще бъде задължен да извърши компенсаторно залесяване.

„Гражданите могат да бъдат сигурни, че общината ще реагира навременно на сигнали за нарушения и ще предприема необходимите мерки за възстановяване на нанесените щети. Продължаваме да работим за по-чист, зелен и безопасен град за всички старозагорци“, заяви зам.-кметът Радостин Танев.

