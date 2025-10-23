Зам.-кметът Павлина Делчева засади атласки кедър с послание срещу насилието и злоупотребата с деца

Проявата бе част от дейностите, с които Община Стара Загора се солидаризира с Националната кампания под мотото „Бъди смел, бъди добър!“

Със засаждането на атласки кедър с послание срещу насилието и злоупотребата с деца зам.-кметът Павлина Делчева показа днес съпричастността на Община Стара Загора към Националната информационна кампания под мотото „Бъди смел, бъди добър!“.

Иглолистното дръвче бе засадено на територията на една от социалните услуги към общината – Центъра за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства в Стара Загора. Той се намира на ул. „Подполковник Калитин“ № 28, а негов директор е Иванка Трайкова.

При засаждането на атлаския кедър на зам.-кмета Павлина Делчева асистираха няколко ентусиазирани деца, които утъпкаха пръстта с крачета и се редуваха да поливат с малка лейка. Всяка сутрин ще му казваме „добро утро“ и ще се грижим за него, обещаха те.

На събитието присъстваха още началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ д-р Антония Тодорова и главният експерт Звезделина Иванова. Проявата бе част от дейностите, с които Община Стара Загора се солидаризира с Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца под мотото „Бъди смел, бъди добър!“. Това се случва за втора поредна година, а организатор на кампанията е отново Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Основната ѝ цел е гарантиране правото на закрила от насилие и злоупотреба на всички деца. А също и да насърчи активното участие на обществото в изграждане на среда, в която децата се чувстват в безопасност и получават подкрепа.

Социалната услуга ЦОП / Общностен център за деца и семейства в Стара Загора работи с най-малките от 0 до 7-годишна възраст и с техните родители, тук те могат да разчитат на експертизата на социални работници, рехабилитатор, логопед и психолози. Това разясни директорът Иванка Трайкова. Над 50 са децата потребители на услугата в момента, с тях се работи по веднъж или два пъти седмично в зависимост от необходимостта. „Децата са със забавяне в развитието или с увреждане. Подкрепяме ги чрез индивидуални терапии.

Работим и само с родителите при необходимост“, посочи още г-жа Трайкова.

През седмицата от 20 до 26 ноември 2025 г. в Общностния център ще бъде организиран празник, съвместно с децата от ДГ № 5 „Мечо Пух“. „Чрез песни, игри и танци децата в норма, които посещават детската градина и децата със забавяне в развитието, които идват в нашия център, ще осъзнаят на практика какво означават толерантност и съпричастност, как да бъдат смели и добри“, информира още Иванка Трайкова.

Още за предстоящите прояви на участието на Община Стара Загора в Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца под мотото „Бъди смел, бъди добър!“ може да се прочете тук.

