Зам.-кметът Павлина Делчева: Ще продължим да бъдем отговорни към решаването на проблемите в социалната сфера

Хората с увреждания трябва да бъдат приобщени и подкрепени не само утре, но във всеки ден от годината, е мнението на зам.-кмета на Община Стара Загора по повод 3 декември

Навечерието на Международния ден на хората с увреждания, обявен за датата 3 декември от Генералната асамблея на ООН през 1992 г., е специален повод да се обърнем към себе си, за да си припомним, че има хора със специфични нужди и в по-уязвимо положение. Това отбеляза днес зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева.

„Те са част от нашето общество и заслужават вниманието и уважението ни не само утре, но денят може да стане причината, за да изразим за пореден път възхищението си към волята, с която посрещат трудностите. Всеки човек се бори с предизвикателствата на живота и с проблеми, но при хората с различни увреждания те са повече, отколкото при нас и това не трябва да бъде забравяно“, подчерта зам.-кметът Павлина Делчева.

Община Стара Загора е създала и поддържа богат набор от социални услуги, които отговарят на специфичните нужди на различни групи от хора и те ще бъдат обезпечени финансово и през 2026 г.

„Екипът ни, чийто ангажимент са социалните дейности, ще продължи да влага усилия в развиването на социалната инфраструктура. Ние не забравяме, че светът се развива и има все повече изисквания към нас като хора и като представители на местната изпълнителна власт“, посочи още зам.-кметът на Стара Загора.

„Всички хора трябва да се чувстват признати, към тях трябва да се подхожда с разбиране, уважение и приемане, да им се дава възможност да работят, спрямо своите възможности, да живеят пълноценен живот, да се включват в обществените събития“, допълни г-жа Делчева.

Увреждането отдавна не е стигма, не е повод хората да се затварят в себе си и да се изолират, то просто прави живота по-различен, но не трябва да бъде по-ощетен, е мнението на зам.-кмета на Община Стара Загора.

Хората с увреждания трябва да бъдат приобщени и подкрепени не само утре, но във всеки ден от годината адекватно и с разбиране, заключи Павлина Делчева.

Facebook

Twitter



Shares