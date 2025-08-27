Зам.-кметът Павлина Делчева: Домът за пълнолетни лица с физически увреждания няма да бъде закрит! Хората няма да бъдат разселвани!

Общодостъпна нова социална услуга е основание да се запази Дома

„Домът за пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора няма да бъде закрит.

Хората няма да бъдат разселвани, нищо няма да им бъде отнето. Те ще останат да живеят там и ще получат по-добра среда и качество на живот след изграждането на новата социална услуга – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.“ Това заяви категорично зам.-кметът Павлина Делчева по време на отворена среща с живущите в дома.

Община Стара Загора съдейства за осъществяването на срещата във връзка с поставени към администрацията въпроси за бъдещето на социалната институция.

„За да запазим дома, трябва да го съобразим с всички нови изисквания, на които е необходимо да отговаря. За да остане той действащ, е нужно да бъде трансформиран и модернизиран“, обясни пред пълната зала зам.-кметът Павлина Делчева.

Това ще стане възможно чрез изграждането на новата социална услуга – средство и начин сградата да функционира и да бъде обитавана, вместо да остане пуста. Услугата ще се реализира по Плана за възстановяване и устойчивост, като стойността ѝ е около 1. 5 млн. лв.

Зам.-кметът Делчева допълни, че има уверение от Министерството на труда и социалната политика, че домът ще бъде изваден от списъка за закриване до 2027 г., с цел трансформация и по-добри условия. Създаването на дневен център няма да попречи на пребиваването на ползвателите. Те няма да бъдат пребазирани“, акцентира тя.

След промените една от залите, в която е планирано изграждането на дневния център и която в момента се използва за механотерапия, ще бъде преместена в другото крило на сградата. Там ще бъде осигурена същата площ – около 40–50 кв. м.

„Общата ни цел е хората да получават по-добри и адекватни услуга, с повече персонал, по-добро обслужване и в по-добри условия. Новата социална услуга е автономна и ще бъде достъпна както за ползвателите на дома, така и за външни лица в нужда. Ще има достъп до рехабилитатори, логопед, психолог, трудотерапия и други. Ще се предлага т.нар. заместваща грижа – нощувка при нужда за хора с увреждания“, уточни зам.-кметът Павлина Делчева.

Новата социална услуга е част от национален проект, свързан с разкриване на нови – над 250 социални и интегрирани здравно-социални услуги, съобразени с нуждите на хората в цялата страна. Конкретни бенефициенти са 64 общини.

В Стара Загора предстои изграждането на четири услуги по този договор – Дневен център в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, два центъра за настаняване на хора с психични разстройства и един Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания. Средствата за всички тези проекти са над 5 млн. лв.

Към момента 176 души са ползватели на дома, който е с капацитет от 211 души. Директорката Веска Кънева благодари на Община Стара Загора за инициирането на срещата с потребителите на дома.

„Този дом е необходим за социална дейност. Ползвателите му няма да бъдат ощетени от предоставяните социални услуги“, подчерта зам.-кметът Павлина Делчева.

Представители на различни институции взеха участие в срещата и отговориха на зададените въпроси – Антон Тонев, заместник-председател на Общинския съвет в Стара Загора; Валя Бонева, председател на Постоянната комисия по социална политика в Общинския съвет; Емил Христов, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет; омбудсманът Иванка Сотирова, д-р Антония Тодорова, началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Стара Загора, както и ръководители на социални услуги в града.

Общественият посредник Иванка Сотирова сподели, че основният въпрос е какво ще се случи с дома. Тя уточни, че това е единственият дом в страната, който предоставя този вид услуга, и подчерта, че целта е той да бъде запазен.

Зам.-председателят на Общинския съвет Антон Тонев отбеляза, че диалогът е започнал късно, но сега се поставят основите на продуктивен разговор. „Нашият интерес е да ви окажем подкрепа и да ви изслушаме“, добави той.

Хората изразиха своите притеснения и задаваха въпроси по време на откритата дискусия. На финала всички се обединиха около идеята за създаване на работна група, която ще включва представители на дома, ръководството на общината и Общинския съвет. Групата ще се събира и ще работи за намиране на най-доброто решение, което да осигури продължаването на дейността на дома.

На края на срещата зам.-кметът Павлина Делчева и представителите на различни институции подчертаха, че са готови да съдействат по всякакъв начин, за да могат живущите да запазят своя дом и да продължат да се чувстват сигурни и подкрепени.

