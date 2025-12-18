Зам.-кметът Надежда Чакърова: Вярваме в ума и волята на младите хора – оттук ще излязат професионалисти със звезден ум

Стара Загора вече е дом на единствената в България астрономическа обсерватория със STEM център за космически науки и технологии

С официална церемония в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ в Стара Загора бе открит STEM центърът за космически науки и технологии „Звезден ум“ – уникален по своя характер образователен комплекс, който превръща старозагорската обсерватория в единствената в България, съчетаваща астрономическа инфраструктура със съвременен STEM център.

По време на церемонията, преди прерязването на лентата, заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова подчерта, че „Звезден ум“ е логично продължение на развитието на обсерваторията след откриването и цялостното обновяване на планетариума. Тя припомни, че идеята за създаването на STEM центъра е възникнала по инициатива на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, с ясната цел да се затвори образователният цикъл по физика, астрономия, математика и инженерство.

„Нашето желание беше тук да се създаде едно наистина модерно пространство – с техника, с визия и с възможности, в което децата и младите хора с интереси и изяви в науката да имат своето място. Ние вярваме силно в ума и волята на младите хора и сме убедени, че оттук ще излязат професионалисти със звезден ум“, заяви Надежда Чакърова.

Проектът „STEM център за космически науки и технологии „Звезден ум“ е съвместна инициатива на Община Стара Загора, Астрономическата обсерватория и планетариум и Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Реализацията му е подкрепена от широк Дарителски кръг, обединяващ неправителствени организации, бизнес и граждански клубове в Стара Загора, сред които Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие, Европа Директно, Ротари клубовете в града, Лайънс клубовете, Инър Уийл, Зонта клуб, Обществен дарителски фонд – Стара Загора, Творчески колектив „На улицата“, Граждански клуб ЛИПА и други.

Основната цел на проекта е създаването на три високотехнологични STEM кабинета, насочени към обучение по физика и астрономия, съобразено със съвременните космически науки и технологии. Центърът ще се използва от ученици от V до XII клас, които ще имат възможност да съчетават теория и практика в области като астрофизика, роботика за космически цели, физика на околоземния Космос и Слънчевата система.

В рамките на проекта са трансформирани три учебни кабинета в специализирани лаборатории, пресъздаващи интериора и част от оборудването на Международната космическа станция (МКС):

∙ Модул „Астрофизика и Космос“

∙ Модул „Малки изкуствени спътници и триизмерен печат“

∙ Модул „Цифрови технологии“

Кабинетите са оборудвани с интерактивни дъски, роботизирани системи, специализиран софтуер и бази данни по космическа физика, учебни модели на космически апарати и техника за провеждане на практически занятия по астрофизика и космически науки.

Директорът на ЦПЛР – Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Алексей Стоев обясни, че в STEM центъра учениците вече работят по реални научни задачи, включително по проекти за създаване на спътник за наблюдение на космически отпадъци – област с изключително значение за съвременната космонавтика. Той изрази увереност, че част от възпитаниците на центъра в бъдеще ще намерят реализация в национални и международни научни и технологични компании.

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мирослав Карабалиев акцентира върху ключовата роля на Алексей Стоев и подчерта неговата способност да увлича хора и общности около каузата на науката и образованието.

Специален гост на събитието бе Николай Калайджиев – български военен пилот, автор на пет световни рекорда в акробатичното летене и кандидат за третия български космонавт, който отправи силно послание към младите хора за значението на екипната работа в съвременните космически мисии и предаде поздравителен адрес от президента на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков.

На церемонията присъстваха заместник-кметът Светослав Колев с ресор „Финанси, бюджет и икономика“, омбудсманът на град Стара Загора Иванка Сотирова, председателят на Търговско-промишлената палата – Стара Загора Олег Стоилов, изпълнителният директор на Агенцията за регионално икономическо развитие д-р Румяна Грозева, директорът на ЦПЛР – Стара Загора д-р Милен Алагенски, директорът на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ Теодора Николова, Станимира Димитрова началник на отдел „Образование и младежки дейности“, както и представители на гражданските клубове и партньорските организации.

С реализирането на проекта „Звезден ум“ Стара Загора затвърждава позицията си като национален център за иновативно образование в областта на космическите науки и доказва, че инвестициите в знание и млади таланти са инвестиции в бъдещето

