Зам.-кметът Надежда Чакърова поздрави балетна школа „Па де Кре“ за петте световни титли от World Dance Contest 2026

За втора поредна година старозагорската школа е най-успешният български отбор на World Dance Contest

Балетна школа „Па де Кре“ от Стара Загора се завърна с впечатляващ успех от Световните финали на World Dance Contest 2026 в Блед, Словения. Младите балерини спечелиха общо 24 отличия – 5 златни, 8 сребърни и 11 бронзови медала.

Част от медалистите и основателят и главен художествен ръководител на школата Кремена Костова-Гайдарова бяха посрещнати в Община Стара Загора от зам.-кмета с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова.

Пет световни титли за Стара Загора

Световните финали се проведоха от 28 юни до 2 юли 2026 г., като „Па де Кре“ успя да завоюва световни титли и в трите възрастови групи, с които участва.

С резултата си школата за втора поредна година е най-успешният български отбор на престижния международен форум.

„Вие сте посланиците на красивото изкуство. По вас ще се равняват и по-малките, които сега тепърва ще бъдат част от школата“, обърна се Надежда Чакърова към младите балерини.

Тя им пожела с кураж, смелост и самочувствие да продължават да представят Стара Загора и България.

Над 150 деца се обучават в школата

По време на срещата стана ясно, че през всяка учебно-творческа година в „Па де Кре“ се обучават над 150 деца от различни старозагорски училища.

Кремена Костова-Гайдарова подчерта, че признанието за успехите е силна мотивация както за медалистите, така и за по-малките възпитаници.

„Техните успехи са много хубави, но зад тях стои много, много дълъг труд“, посочи тя.

Седем поредни години стигат до световните финали

Международните успехи на школата продължават вече години. През 2025 г. „Па де Кре“ спечели четири световни титли на финалите във Франция, а година по-късно увеличи броя им на пет.

Вече седем поредни години възпитаниците на школата печелят квоти за участие в световните финали.

„Па де Кре“ е създадена преди 15 години от Кремена Костова-Гайдарова – бивша прима балерина на Държавна опера – Стара Загора и преподавател по класически танци в НУМСИ „Христина Морфова“.

Днес професионални балетни педагози продължават да работят с младите таланти и да ги подготвят за национални и международни сцени.

В края на срещата Надежда Чакърова връчи подаръци от Община Стара Загора на младите медалисти и на Кремена Костова-Гайдарова. От школата от своя страна подариха на зам.-кмета кристал в знак на благодарност за подкрепата през годините.