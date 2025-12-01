Зам.-кметът Надежда Чакърова: „Наш дълг е да бъдем до всяко дете“

Първият регионален форум за ранно детско развитие и приобщаващо образование започна в Стара Загора с участието на водещи експерти от институциите, академичните среди и детските градини

Днес в Стара Загора бе открит първият Регионален форум „Първи стъпки в приобщаването и развитието на потенциала на всяко дете“. Двудневната среща, която се провежда на 1 и 2 декември 2025 г. в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), насочва вниманието към ранните грижи, развитието на детето и професионалната подкрепа в образователната среда. Инициативата обединява усилията на Регионалното управление на образованието – Стара Загора, Община Стара Загора, Педагогическия факултет на Тракийския университет и ДИПКУ, и е част от дейност 3 на Национална програма „Хубаво е в детската градина“. Във форума участват над 50 професионалисти от детски градини, академични институции, ресурсни центрове и неправителствени организации, работещи активно в сферата на приобщаващото образование.

Официалното откриване направи заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова. В своето приветствие тя подчерта, че приобщаването има реална стойност само когато започва още в най-ранната възраст и когато зад развитието на детето стои силна професионална общност. Тя отбеляза, че педагозите са хората, които ежедневно подкрепят децата и изграждат среда, в която всяко от тях може да се развива според своите потребности.

„От името на Община Стара Загора ви поздравявам с откриването на първия регионален форум, посветен на приобщаващото, образование и развитието на всяко дете. Приобщаването започва в ранното детство, а вие сте тези, които сте до нашите деца всеки ден. Децата имат право на добро и достъпно образование, на здравеопазване, на подкрепа и личностно развитие – независимо от своите потребности, религия или етнос. Най-важното е, че те са деца – и ние носим отговорността да бъдем до тях. Убедена съм, че този форум ще бъде изключително ползотворен за бъдещото развитие на приобщаващото образование“, заяви Чакърова.

Тя подчерта още значението на партньорството между общината, Педагогическия факултет на Тракийския университет и ДИПКУ, които последователно работят за укрепване на професионалната подготовка и за развитието на кадрите в ранното образование.

Приветствия отправиха проф. д-р Таня Танева – директор на ДИПКУ, Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, гл. ас. д-р Станислав Пандин от ПФ на Тракийския университет, Пенка Борисова и проф. Мария Пенева от Педагогическия факултет. Директорът на РЦПППО – Стара Загора Пламен Иванов и началникът на РУО – Стара Загора Милена Йолдова също поздравиха участниците. „Днес ни събра общата мисия да вярваме, че всяко дете трябва да расте, да се развива и да бъде приемано по един уникален начин“, подчерта Йолдова. На събитието присъстваха и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора Станимира Димитрова и главният експерт Яница Радкова-Чолакова.

Децата от старозагорски детски градини поздравиха гостите с кратка програма, след което започна научната сесия, представяща съвременни подходи и добри практики в приобщаващото и предучилищното образование. Пленарните изяви акцентираха върху подготовката на специалисти, внедряването на иновативни модели, ролята на неправителствения сектор и приложението на държавните образователни стандарти. Последваха творчески ателиета, в рамките на които педагози, психолози и ресурсни учители обмениха опит и практики от своята ежедневна работа.

Утре форумът продължава с работа в малки групи, посветена на подкрепата за деца със специални образователни потребности, деца в риск, деца с изявени дарби и деца, за които българският език не е майчин. Модератори са специалисти с дългогодишен опит в областта на приобщаването, социалната работа и ранното детско развитие. След работните сесии участниците ще преминат обучителен модул, посветен на темата за домашното насилие в ранна детска възраст. Заключението на форума ще формулира основните изводи и препоръки, последвано от връчване на сертификати.

