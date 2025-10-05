Зам.-кметът Надежда Чакърова на Международния ден на учителя: Вие давате духа, сърцето си и знанията на нашите деца

Старозагорската образователна система е една от най-добре работещите.

Вие сте сплотена общност“, заяви министърът на образованието Красимир

Вълчев по време на днешния празник, отбелязан в Пето основно училище

„Митьо Станев“.

По повод Международния ден на учителя – празник, който се отбелязва по

света от 1974 година на 5 октомври в знак на признание към неоценимата

роля на учителя – в Пето основно училище „Митьо Станев“ се състоя

тържество с богата програма и изяви на талантливи деца.

Сред официалните гости на събитието бяха Красимир Вълчев, министър на

образованието и науката, Надежда Чакърова, заместник-кмет по

„Образование и младежки дейности“, арх. Мартин Паскалев, заместник-кмет

с ресор „ Устройство на територията, строителство и безопасност на

движението, Милена Йолдова-Стоянова, началник на РУО – Стара Загора,

Иванка Сотирова, обществен посредник на Община Стара Загора, и Иван

Поров, председател на учителския синдикат в Стара Загора.

„Старозагорската образователна система е една от най-добре работещите в

страната. Вие сте сплотена общност. Поздравявам общината, че прави

толкова много за образованието на територията си. Желая ви здраве и сили

по пътя на отговорната ви мисия“, каза в приветствието си министър

Красимир Вълчев.

Заместник-кметът Надежда Чакърова поздрави учителите, които изграждат

младото поколение:

„Учителят дава духа, сърцето си и знанията на нашите деца. От името на

кмета Живко Тодоров благодаря и се прекланям пред вашия труд. Знам колко

кураж се изисква, за да предавате не само знания и умения, но и

ценността да бъдат добри хора.“

Поздрав към учителите отправи и Милена Йолдова, която подчерта, че

„освен уроците, преподавателите учат децата да мислят, да мечтаят и да

бъдат вдъхновени“.

Иван Поров благодари на всички, които „оставят своите сърца в

образователната система и възпитават любов към родината и семейството“.

Празничната програма включваше изяви на седмокласничката Николета

Димитрова от Девето ОУ „Веселин Ханчев“, дуетно изпълнение на г-жа

Михаела Пантелеева и Михаела Георгиева от VI клас, загадки и дигитални

игри, посветени на развитието на образованието, както и фолклорни

изпълнения на децата от група „Настроение“ при ОУ „Кирил Христов“.

Вълнуваща презентация за историята на старозагорските училища представи

Динко Цвятков, директор на СУ „Иван Вазов“.

