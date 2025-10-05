Зам.-кметът Надежда Чакърова на Международния ден на учителя: Вие давате духа, сърцето си и знанията на нашите деца

неделя, октомври 5, 2025
Старозагорската образователна система е една от най-добре работещите. 
Вие сте сплотена общност“, заяви министърът на образованието Красимир 
Вълчев по време на днешния празник, отбелязан в Пето основно училище 
„Митьо Станев“.

По повод Международния ден на учителя – празник, който се отбелязва по 
света от 1974 година на 5 октомври в знак на признание към неоценимата 
роля на учителя – в Пето основно училище „Митьо Станев“ се състоя 
тържество с богата програма и изяви на талантливи деца.
Сред официалните гости на събитието бяха Красимир Вълчев, министър на 
образованието и науката, Надежда Чакърова, заместник-кмет по 
„Образование и младежки дейности“, арх. Мартин Паскалев, заместник-кмет 
с ресор „ Устройство на територията, строителство и безопасност на 
движението, Милена Йолдова-Стоянова, началник на РУО – Стара Загора, 
Иванка Сотирова, обществен посредник на Община Стара Загора, и Иван 
Поров, председател на учителския синдикат в Стара Загора.
„Старозагорската образователна система е една от най-добре работещите в 
страната. Вие сте сплотена общност. Поздравявам общината, че прави 
толкова много за образованието на територията си. Желая ви здраве и сили 
по пътя на отговорната ви мисия“, каза в приветствието си министър 
Красимир Вълчев.
Заместник-кметът Надежда Чакърова поздрави учителите, които изграждат 
младото поколение:
„Учителят дава духа, сърцето си и знанията на нашите деца. От името на 
кмета Живко Тодоров благодаря и се прекланям пред вашия труд. Знам колко 
кураж се изисква, за да предавате не само знания и умения, но и 
ценността да бъдат добри хора.“
Поздрав към учителите отправи и Милена Йолдова, която подчерта, че 
„освен уроците, преподавателите учат децата да мислят, да мечтаят и да 
бъдат вдъхновени“.
Иван Поров благодари на всички, които „оставят своите сърца в 
образователната система и възпитават любов към родината и семейството“.
Празничната програма включваше изяви на седмокласничката Николета 
Димитрова от Девето ОУ „Веселин Ханчев“, дуетно изпълнение на г-жа 
Михаела Пантелеева и Михаела Георгиева от VI клас, загадки и дигитални 
игри, посветени на развитието на образованието, както и фолклорни 
изпълнения на децата от група „Настроение“ при ОУ „Кирил Христов“.
Вълнуваща презентация за историята на старозагорските училища представи 
Динко Цвятков, директор на СУ „Иван Вазов“.

