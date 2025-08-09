Зам.-кметът на Варна връчи награди по случай 146-годишнината от създаването на ВМС

Заместник-кметът Илия Коев награди военнослужещи и цивилни служители на Военноморските сили по случай 146-годишнината от създаването на Българския флот.

Събитието беше отбелязано на тържествена церемония в Щаба на ВМС. Отличия връчиха още командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов и заместник-областният управител Айрие Ибрямова.

За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и за всеотдайна и восокопрофесионална дейност, зам.- кметът награди с почетни плакети старши лейтенант Даниел Лазаров, офицерски кандидат Трифон Иванов, матрос Валери Янев и цивилен служител Борислав Матрачийски.

Контраадмирал Михайлов поздрави всички военнослужещи и цивилни в редиците на ВМС по случай празника и подчерта задачите и ролята на флота в съвременните условия.

