Зам.-кметът на Варна присъства на ритуала по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от ВВМУ

Зам.-кметът Илия Коев присъства на военния ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна.

Официалната церемония се проведе на Морска гара Варна и започна с вдигане на военноморския флаг на Република България и флаговете за разцветяване на корабите от състава на Военноморските сили.

Пагоните и дипломите бяха връчени от президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Румен Радев, министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

На церемонията присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, началникът на ВВМУ флотилен адмирал Калин Калинов, заместник-областният управител на област Варна Айрие Ибрямова, народни представители, представители на държавни и местни институции, военнослужещи и граждани.

През 2025 г. първо офицерско звание получиха 48 военнослужещи. Първенец на випуска е Николай Тенчев, завършил специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ със специализация „Военна логистика“.

Празничната програма завърши с тържествен марш на курсантите и на Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Ритуалът е част от събитията, посветени на 146-та годишнина от създаването на Военноморските сили. В рамките на честванията гражданите и гостите на Варна имат възможност да разгледат кораби и въоръжение от състава на ВМС.

