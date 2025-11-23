Зам.-кметът на София откри седмото издание на инициативата „Роди се звезда“

Заместник-кметът Благородна Здравкова даде старт на седмото издание на инициативата „Роди се звезда“, която насърчава изявата на млади таланти в различни области.

Събитието се проведе на Сцена „Централни хали“ – едно от новите културни пространства в сърцето на София.

По време на откриването за първи път публично бе представен разказът „Черешовото дърво“ на младата авторка Елица Григорова, а детският хор „Усмихнати звезди“ при частно училище „Стремеж“ изпълни любими български и италиански песни. Сред гостите бе и маестро Йордан Камджалов.

„Знаем, че най-трудната стъпка е първата и с инициативата „Роди се звезда“ даваме възможност за изява на младите таланти. Когато преди няколко месеца дадохме старт на инициативата, вярвахме, че в София има много даровити деца и младежи. Днес всички тези таланти го доказват, защото макар и млади, имат какво да ни кажат и покажат от сцената“, заяви заместник-кметът Благородна Здравкова. Тя отправи поздрав и към участниците, и към екипа на дирекция „ Спорт и младежки дейности“ за тяхната креативност.

Инициативата „Роди се звезда“ дава възможност на младежи на възраст между 15 и 29 години да представят своите умения на Сцена „Централни хали“ и Сцена „Тераса Централни хали“. Участниците се изявяват в категориите: музика, театър, танц, изобразителни изкуства, фотография, литература, наука, екология и проекти с кауза.

Инициативата стартира през месец септември и продължава да открива нови таланти в столицата.

