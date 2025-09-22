Зам.-кметът на Община Стара Загора Милена Желева: Исторически ден преди 117 г. ни даде право да се назовем свободни българи

Церемонията по случай Независимостта започна с молебен и продължи с граждански ритуал, а празничният ден ще завърши с концерт

Историческият ден преди 117 години, дал ни право да се определяме като свободни хора и българи, бе отбелязан с почит в Митрополитския храм „Св. великомъченик Димитър“ в Стара Загора. Денят на Независима България започна с молебен, отслужен от Негово Преосвещенство Маркианополския епископ Богослов и представители на старозагорското свещеничество.

Признателността си към своите предци старозагорци изразиха в гражданския ритуал под наслов „В памет на големите български държавници“ с водещ емблематичния актьор Ивелин Керанов.

На мястото, сполучливо определено от него като „едно късче българска и старозагорска история – тук в митрополитския храм Петко Славейков посрещна Гурко“, прозвучаха „Шуми Марица“ – националният ни химн до 1947 г. и „Горда Стара планина“, под чиито звуци днес свеждаме глави.

„Днес отбелязваме историческия ден, в който е подписан и прочетен Манифестът за обявяване на Независимостта на България през 1908 г. – акт на национална гордост за целия български народ“. Това припомни в словото си пред присъстващите зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева.

„До този момент ние сме васално княжество на Османската империя – 30 г. след Освобождението и това ни е поставяло в икономическа, правна, държавна, образователна зависимост. След този ден, резултат на дълга десетилетия борба, която не е била само политическа, но и също така икономическа, духовна, научно-просветна, можем да се назовем независима държава“, изтъкна зам.-градоначалникът.

Тя направи кратък обзор на историческите събития и достойните българи, дали своята лепта за независимостта на родината ни. „Случилото се на Балканите и в Европа през онези бурни три десетилетия след Освобождението, дават тази смелост на хората, които отиват във Велико Търново заедно с княза и казват: не, от днес ние ще бъдем истинска и пълноправна европейска държава и ще имаме цар, а не княз. Нека бъдем горди техни наследници! Честит празник на всички!“, пожела на старозагорци зам.-кметът Милена Желева.

Церемонията приключи с поднасяне на венци и цветя от името на областния управител, Община Стара Загора, Общински съвет – Стара Загора, политически партии, граждански организации и признателни граждани.

Концертът на Общинския духов оркестър ще започне в 17.00 часа на площада пред Община Стара Загора.

В рамките на празничния ден Художествената галерия в Стара Загора ще бъде отворена с вход свободен за всички почитатели на изкуството до 18.00 ч.

Регионалният исторически музей и музейният обект „Хилендарски метох“ ще работят извънредно и с вход свободен също до 18.00 ч.

Безплатната възможност за паркиране в границите на „Зелена зона“ в Стара Загора ще бъде в сила и днес.

