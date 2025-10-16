Зам.-кметът Коев присъства на клетвата на новопостъпилите полицейски стажанти

Заместник-кметът по обществен ред и сигурност в Община Варна Илия Коев присъства на тържествената церемония по полагане на клетва на 153 курсанти, завършили Центъра за специализирана полицейска подготовка при Академията на МВР във Варна.

Директорът на ЦСПП – Варна комисар Андрей Ангелов прие строя и приветства новото попълнение.

Курсантите положиха клетва в младши изпълнителска длъжност – полицейски орган за нуждите на Национална служба полиция. Те ще работят в Областните дирекции на МВР от пет области в страната в следните направления: „Младши полицейски инспектори”, „Младши автоконтрольори” и „Охрана на обществения ред”.

На тържествената церемония присъстваха много официални гости, представители на различни дирекции, близки и роднини на курсантите. Духовници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха тържествен водосвет.

