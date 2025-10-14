Зам.-кметът Илия Коев откри Академията за професионалисти, работещи с деца в риск

В периода 13–17 октомври във Варна се провежда Академия за професионалисти, работещи в системата за превенция на асоциалното поведение на деца.

Форумът събира експерти от различни институции, ангажирани с грижата за подрастващите и тяхното бъдеще.

Събитието беше открито от заместник-кмета Илия Коев, който е и председател на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Той подчерта значението на координираните усилия между институциите и специалистите в подкрепа на децата в риск. Приветствия към участниците отправиха още Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“ към Община Варна и Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

Първата лекция в академията беше на проф. д-р Снежа Златева, началник на клиника „Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ във ВМА – Варна. Темата ѝ – „Невробиология на зависимостите“, акцентира върху научните механизми зад развитието на зависимостите и важността на ранната превенция.

В програмата е включено представяне на добри практики на програми на Община Варна за превенцията на рисковото поведение сред деца – както в училищна среда, така и сред уязвими групи. Проф. Илиян Ризов представи дейностите по „Програма за селективна превенция на употребата на психоактивни вещества сред деца от ромската общност“, реализирана от Сдружение „Съучастие“ и финансирана от Община Варна. Психолозите от дирекция „Превенции“ представиха „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“.

Община Варна е единствената в страната, заедно със Столична община, която разработва и прилага програми за превенция на рисковото поведение чрез универсален, селективен и индикативен подход.

В следващите дни участниците ще се запознаят с медиацията като способ за решаване на конфликти в училищна и семейна среда, представена от Институт „Итера“. Съдия Ивелина Желева ще говори за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от гледната точка на съдебната практика. Академията продължава с богата програма, насочена към надграждане на знанията, обмен на опит и укрепване на професионалната общност, посветена на каузата за едно по-сигурно и подкрепящо детство.

Facebook

Twitter



Shares