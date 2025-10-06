Зам.-кметът Илия Коев: Да изчакаме заключенията на органите на реда, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента с рали “Аладжа манастир”

Заместник-кметът на Община Варна Илия Коев заяви, че след тежкия инцидент по време на автомобилното състезание „Планинско изкачване – Аладжа манастир“, при който има един загинал, е важно да се изчакат заключенията на органите на реда, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

Коев подчерта, че състезанието се провежда при високи скорости и въпреки предприетите мерки винаги съществува риск. Той изказа съболезнования към близките на загиналия зрител и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Нека органите на реда свършат своята работа и дадат обективно становище – дали мерките за сигурност са били адекватни, как гражданите са се озовали на забранено място и откъде са влезли, посочи Коев.

По думите на спортния директор на ралито Слави Славов, трасето на състезанието е с дължина 3350 метра, а охраната е осигурена от 60 души – 45 маршали и 15 служители на общинска полиция. Той подчерта, че първият манш, който е тренировъчен, е преминал напълно нормално. Веднага след него извършихме проверка по трасето – на мястото, където по-късно стана инцидента, тогава нямаше нито един човек. Имаше поставена обезопасителна лента и табела ‘Забранено за публика’, заяви Славов. Той допълни още, че сигналът за инцидента е подаден минута след старта на автомобил №14 с пилот Нейко Нейков. Незабавно спуснахме червен флаг и спряхме трасето. На място потегли линейка, а допълнителни екипи пристигнаха в рамките на минути. Всички пострадали бяха контактни и транспортирани към болница, добави спортният директор. По думите му пострадалите зрители са се намирали зад мантинелата, но в зона, която не е предназначена за публика, като вероятно са влезли през гората или през дерето.

Председателят на АФБ Калоян Станчев заяви, че се спазват изискванията на федерацията за безопасност. При всеки старт апелираме зрителите да спазват указанията на маршалите, стюардите и полицията, именно за да се предотвратят подобни случаи. Изказваме искрени съболезнования на семейството на загиналия. Ако след разследването се установи, че има какво да се подобри, ще го направим. Екипът, който организира това състезание, е сред най-подготвените в страната и обезопасяването е на най-високо ниво, подчерта той.

