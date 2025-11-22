Зам.-кметът Бухалов откри в Пловдив кампанията „Шофирай със сърце и разум“

Заместник-кметът на Община Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов присъства на откриването на благотворителната изложба „Шофирай със сърце и разум“ и събитие, посветено на пътната безопасност „Шофирай със сърце и разум – Пловдив 2025“.

Организаторите от Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“ подчертаха, че мисията им е да докоснат сърца, да вдъхновят и да напомнят за отговорността, която всеки от нас носи на пътя.

„Целта ни е да докоснем обществеността в различни градове, да променяме нагласи, да съзнаваме личната отговорност и да напомняме, че най-ценното което имаме, е животът. Да шофираме със сърце и разум. На пътя животът винаги трябва да е с предимство“, сподели Десислава Малчева, майка на Ани и председател на Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“.

„Благодаря, че не се примирявате и превръщате болката в надежда, че войната на пътя може да спре, че ни напомняте, че можем да бъдем по-добри по-толерантни към всички участници в движението. Благодаря ви, не се отказвайте, ние ще ви подкрепяме“, заяви заместник-кметът Николай Бухалов.

Изложбата представя 18-те финалисти от националния конкурс за рисунка „Шофирай със сърце и разум“ – деца и младежи от различни краища на България, които превръщат своите мечти, страхове и надежди в творби с послание „Шофирай със сърце и разум. Пази живота. Някой ни чака. Някой ни обича.“

На мостовото съоръжение на ул „Гладстон“ срещу централна поща в рамките на инициативата се провеждат образователни и интерактивни дейности.

Партньори на събитието са Община Пловдив, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Главна дирекция „Национална полиция“, „Пътна полиция“ Областна дирекция на МВР – Пловдив, БЧК – Пловдив, Print Studio 21, Red Zone VR Racing , Сдружение „Център за учене чрез преживяване“ и др. Съорганизатор е Коледен базар „Капана“.

