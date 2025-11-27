„Заедно в изкуството“ – ръченица по Петко Стайнов събра млади таланти
Днес, като част от Музикални празници Петко Стайнов 2025, се проведе творческата работилница „Заедно в изкуството“ с участието на възпитаници от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.
Младите творци представиха вдъхновяваща танцова ръченица по музика на Петко Стайнов, която зарадва присъстващите със своята оригиналност.
Събитията продължават до 1 декември.
Пълна програма можете да откриете тук: https://www.kazanlak.bg/muzikata-ozhivyava-v-predstoyashtite-praznitsi-petko-staynov-2025-v-kazanlak