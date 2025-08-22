Забранява се ползването на вода за непитейни нужди в част от община Търговище

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за непитейни нужди, включително за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, на моторни превозни средства и други.

Забраната е в сила до 31 октомври 2025 г. и важи за територията на 23 населени места от общината, които към момента са на режим на водоподаване. Списъкът им е публикуван и се актуализира периодично в сайта на „ВиК-Търговище“ ООД:

http://viktg.com/info/info?tid=15&&id=53&&idc=72.

Заповедта се издава във връзка с изпратено писмо от управителя на местното ВиК дружество инж. Явор Миланов, с което информира за нарушено водоподаване в населени места на територията на общината. Причината е продължителното засушаване и липса на валежи, което е довело до значително намаляване на дебита на водоизточниците.

Задължение да информират населението по места имат кметовете на селата.

Припомняме, че през юли Община Търговище обяви обществена поръчка за избор на нов строител за изграждането на водопровод за село Овчарово. Три фирми са подали оферти, като предстои да бъде извършен избор на изпълнител. Предстои обявяването и на обществена поръчка за изграждане на водопровод за село Кралево. Проектната документация е готова, а строителните дейности ще се финансират по националната програма за капиталови разходи на общините. Обществени поръчки ще бъдат обявени и за проектиране на водопровод за село Голямо Ново, както и за изграждането на канализация за село Разбойна.

Заповедта на кмета за ползване на питейна вода за непитейни нужди е публикувана в сайта на Община Търговище:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/mayor/list.released.acts/Zapovedi2025/RD-Z-959

Facebook

Twitter



Shares